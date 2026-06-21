Ο Μόργκαν Φρίμαν επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες μέσα από ένα ιδιαίτερο πρότζεκτ αφιερωμένο στην ιστορία των μπλουζ. Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης συμμετέχει ως παραγωγός και αφηγητής στο άλμπουμ Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου από τη Decca Records.

Το έργο αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι που τιμά έναν αιώνα μπλουζ, φωτίζοντας την πορεία και την επιρροή του είδους από τις απαρχές του έως σήμερα. Σε δήλωσή του, ο Φρίμαν τόνισε ότι τα μπλουζ γεννήθηκαν από τις ιστορίες και τις παραδόσεις που μεταφέρθηκαν από τη Δυτική Αφρική στον αμερικανικό Νότο, εξελισσόμενα σε ένα ισχυρό σύμβολο αντοχής, μνήμης και πολιτιστικής ταυτότητας.

Για την υλοποίηση του άλμπουμ, συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της μπλουζ σκηνής, τόσο θρυλικές όσο και νεότερες, ανάμεσά τους οι Taj Mahal, Keb’ Mo’ και Shemekia Copeland. Η αφήγηση ξεκινά με το εμβληματικό Dark Was the Night, Cold Was the Ground του Blind Willie Johnson και ακολουθεί τη διαδρομή των μπλουζ από το Δέλτα του Μισισιπή, εκεί όπου γεννήθηκε ο χαρακτηριστικός αυτός ήχος, μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται νέες εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών, όπως το The Thrill Is Gone του B.B. King και το Traveling Riverside Blues, ενώ η αυλαία πέφτει με μια διασκευή του I Lied to You, του τραγουδιού από την ταινία Sinners που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ και συνέβαλε στο να γνωρίσει η νεότερη γενιά τη μουσική των μπλουζ.

Η σχέση του Φρίμαν με το είδος είναι βαθιά προσωπική. Όπως έχει αποκαλύψει, η πρώτη του επαφή με τα μπλουζ έγινε όταν ήταν παιδί, ακούγοντας μουσική στη βεράντα της γιαγιάς του στο Δέλτα του Μισισιπή,μια εμπειρία που, όπως λέει, τον σημάδεψε για πάντα. Σήμερα, παραμένει ενεργός υποστηρικτής της μπλουζ παράδοσης, καθώς είναι συνιδιοκτήτης του Ground Zero Blues Club στο Κλάρκσντεϊλ του Μισισιπή, ενός από τους πιο γνωστούς χώρους αφιερωμένους στο ιστορικό αυτό μουσικό είδος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ