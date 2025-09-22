Ο Βρετανός καλλιτέχνης Morrissey ακύρωσε δύο προγραμματισμένες συναυλίες στις ΗΠΑ, έπειτα από απειλές για τη ζωή του που δέχθηκε πριν από εμφάνισή του στην Οτάβα του Καναδά.

Ένας 26χρονος άνδρας από την Οτάβα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς φέρεται να απείλησε να σκοτώσει τον τραγουδιστή, πριν από την εμφάνισή του σε Μουσικό Φεστιβάλ, την περασμένη εβδομάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά ο τραγουδιστής αργότερα ακύρωσε δύο συναυλίες στη Μασαχουσέτη, και το Κονέκτικατ.

Ο Morrissey ήταν ο αρχηγός του ροκ συγκροτήματος The Smiths, αλλά έφυγε από το συγκρότημα το 1987 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Είναι γνωστός για τις απόψεις σε θέματα όπως η ευημερία των ζώων και η πολιτική.

Το 2006, αρνήθηκε να πραγματοποιήσει περιοδεία στον Καναδά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο κυνήγι φώκιας.

Μετά την απειλή κατά της ζωής του στην Οτάβα την περασμένη εβδομάδα, ακύρωσε την συναυλία της Παρασκευής στο Κονέκτικατ και μία ακόμη στη Βοστώνη.

«Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους υπεύθυνους του συναυλιακού χώρου στη Βοστώνη στο Instagram.

«Λόγω προφυλάξεων για την ασφάλεια, τόσο του καλλιτέχνη, όσο και του συγκροτήματος, η αυριανή συναυλία στο MGM Music Hall στο Fenway ακυρώθηκε», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στις 4 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε απειλή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, από έναν λογαριασμό με το όνομα «τύπος που δέχεται πυροβολισμούς στο κεφάλι εκατό χιλιάδες φορές την ημέρα», αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ottawa Citizen.