Ο Νικ Κέιβ πρόκειται να αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας από το Βασιλικό Κολλέγιο Τεχνών του Λονδίνου.

Ο Αυστραλός τραγουδιστής-τραγουδοποιός, αρχηγός των Bad Seeds θα παραλάβει την τιμητική διάκριση από τον Πρύτανη του Κολλεγίου, Σερ Τζόνι Άιβ, κατά τη διάρκεια τελετής στο Royal Festival Hall στις 23 Σεπτεμβρίου.

Κάθε χρόνο, το κορυφαίο πανεπιστήμιο Τεχνών και Σχεδιασμού απονέμει σε προσωπικότητες Τιμητικούς Τίλους Διδακτορικών Σπουδών και Τιμητικές Υποτροφίες.

Ο Νικ Κέιβ θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας κατά τη διάρκεια τελετής απονομής πτυχίων σε πάνω από 1.000 σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Σχολές Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Κολλεγίου.

Άλλοι μουσικοί που τιμήθηκαν πρόσφατα από το Κολλέγιο Τεχνών του Λονδίνου είναι οι Stormzy και Self Esteem.

Αυτή την εβδομάδα, ο Κέιβ ολοκληρώνει την καλοκαιρινή του σόλο περιοδεία με δύο συναυλίες στο Λουξεμβούργο. Θα επιστρέψει στις περιοδείες τον Ιανουάριο με τους The Bad Seeds για μια σειρά από εμφανίσεις στην πατρίδα του, την Αυστραλία, καθώς και στη Νέα Ζηλανδία.