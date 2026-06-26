Ο Νικ Κέιβ μάγεψε το αθηναϊκό κοινό με τη συναυλία που έδωσε στην Πλατεία Νερού, χαρίζοντας μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί. Βίντεο και στιγμιότυπα από την εμφάνισή του κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό του κόσμου.

Ο κορυφαίος Αυστραλός τραγουδοποιός και ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο του επετειακού Release Athens, το οποίο φέτος γιόρτασε τα δέκα χρόνια παρουσίας του. Συνοδευόμενος από τους Nick Cave & The Bad Seeds, επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από τέσσερα χρόνια, προσφέροντας μια καθηλωτική συναυλία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και δυνατές ερμηνείες.

Περισσότεροι από 12.000 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο της συναυλίας, με τον 68χρονο καλλιτέχνη να διατηρεί από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή μια ζεστή και άμεση σχέση με το κοινό. Δεν ήταν λίγες οι φορές που πλησίασε τις πρώτες σειρές και έδωσε το μικρόφωνο στους θαυμαστές του, καλώντας τους να τραγουδήσουν μαζί του, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές συγκίνησης.

Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας αποτέλεσε η ερμηνεία του εμβληματικού «From Her to Eternity», που κυκλοφόρησε το 1984. Ο Νικ Κέιβ κατέβηκε κοντά στους θεατές, οι οποίοι τον αποθέωσαν και τραγούδησαν μαζί του κάθε στίχο, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές εικόνες της βραδιάς.

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