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Ο πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκυ, ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες του καιρού μας, επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Ελλάδα με δύο συναυλίες:

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου (20.30) θα συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, στο εμβληματικό Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Γιοχάνες Μπραμς.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (21.00) θα δώσει ένα ρεσιτάλ πιάνου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην Κρήτη. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τα έργα:

Ρόμπερτ Σούμαν – 3 Φανταστικά Κομμάτια, έργο 111 (Fantasiestücke, op. 111)

Ρόμπερτ Σούμαν – Καρναβάλι της Βιέννης, έργο 26 (CarnavaldeVienne, op. 26)

Φρεντερίκ Σοπέν – Βαρκαρόλα σε Φα δίεση μείζονα, έργο 60

Φρεντερίκ Σοπέν – 3 Αυτοσχεδιασμοί (Impromptus)

Φρεντερίκ Σοπέν – 4ο Σκέρτσο, έργο 54

Φρεντερίκ Σοπέν – Πολωνέζα σε Λα ύφεση μείζονα, έργο 53 (Polonaisehéroïque)

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από την www.ticketservices.grκαι από το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 14 έως 39 ευρώ.