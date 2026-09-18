Έναν κόσμο που αλλάζει, χάνεται και δύσκολα επιστρέφει κατάφερε να διασώσει μέσα από τη γραφή του ο Νίκος Ορφανός, ένας από τους σημαντικούς ηθογράφους της Κρήτης του περασμένου αιώνα. Ήθη, έθιμα, η κρητική τοπιολαλιά, καθημερινές ιστορίες και, κυρίως, η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων του κρητικού χωριού πέρασαν στα διηγήματα και στα θεατρικά έργα του, αφήνοντας πίσω τους μια πολύτιμη παρακαταθήκη.

Το έργο του αείμνηστου εκπαιδευτικού και συγγραφέα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο στο Ρέθυμνο, μέσα από αφιερωματική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης. Ο Νίκος Ορφανός έφυγε από τη ζωή το 2005, σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αφήσει σημαντικό αριθμό διηγημάτων, ευθυμογραφημάτων και θεατρικών έργων, με βασική πηγή έμπνευσης την τοπική παράδοση και τη λαογραφία.

Η σημασία αυτής της συγγραφικής κληρονομιάς γίνεται ίσως μεγαλύτερη σήμερα. Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, μέσα από τους διαλόγους, τις περιγραφές και τις καθημερινές καταστάσεις που αποτύπωσε, η γλώσσα του τόπου δεν έμεινε απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά μετατράπηκε σε φορέα μνήμης, ιστορίας και συλλογικής ταυτότητας.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του εκπαιδευτικού, ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Νίκου Δερεδάκη, σύμφωνα με τον οποίο σκοπός του Ορφανού ήταν «η διάσωση και η προβολή των ηθών, των εθίμων, της γλώσσας και της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων του κρητικού χωριού». Όπως σημείωσε, έξι δεκαετίες μετά τη συγγραφή των κρητικών διηγημάτων του, σε μια περίοδο κατά την οποία η τοπιολαλιά, μαζί με ήθη και έθιμα της υπαίθρου, υποχωρεί, τα κείμενά του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεατρική πλευρά της δημιουργίας του. Στα έργα του περιλαμβάνονται τα «Καλά Ξέτελα», που ανέβηκαν για πρώτη φορά το 1966, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μεγάλη Κρητική Επανάσταση και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, καθώς και «Τα σηκωματάρικα», που παρουσιάστηκαν το 1970.

Το 1967 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Κρητικά διηγήματα», το οποίο γνώρισε δύο ακόμη εκδόσεις, ενώ το 1989 κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο του, «Οι κύκλοι του δρυγιά».

Τη διαχρονικότητα των κειμένων του ανέδειξε και η δρ Θεατρολογίας και συγγραφέας Άννα Τζανιδάκη. Όπως υπογράμμισε, η προσοχή του Ορφανού στη λεπτομέρεια επιτρέπει στον σημερινό αναγνώστη να κοιτάξει μέσα από μια «πόρτα» προς μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί τμήμα της συλλογικής ταυτότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα αξιοποίησης των έργων του από τις νεότερες γενιές και τα σχολεία, ώστε οι νέοι να γνωρίσουν μέσα από αυτά τη ζωή της κρητικής υπαίθρου.

Σε τούτο το σημείο βρίσκεται ίσως και η ουσία του αφιερώματος. Δεν επρόκειτο μόνο για μια επιστροφή στη μνήμη ενός συγγραφέα, αλλά για μια υπενθύμιση της αξίας που αποκτούν οι άνθρωποι οι οποίοι καταγράφουν τον τόπο τους πριν αυτός αλλάξει οριστικά. Γιατί μέσα από το έργο του Νίκου Ορφανού διασώζεται κάτι περισσότερο από ιστορίες μιας άλλης εποχής. Διασώζεται η γλώσσα, η καθημερινότητα και ένας τρόπος ζωής της κρητικής υπαίθρου που μπορεί να μην επιστρέψει, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.

Νίκος Ορφανός

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ