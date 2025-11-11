Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός.

Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές. Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέι

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα

Σοφοκλής Γκέκας: τύμπανα

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Βασίλης Κατσαμπέλας :κρουστά

Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.

Αγαπητός Καταξάκης: ηχοληψία stage

Μελίνα Ζερβάκη: φωτισμοί

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα

Αθήνα, 10564

Τηλ. 2103213100

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διακεκριμένη ζώνη: 75 €

Α ζώνη: 65€

Β ζώνη: 55 €

Γ ζώνη: 45 €

Δ ζώνη: 30€

Ε ζώνη: 18€

Για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει ειδική πρόσβαση.

Τηλ. κρατήσεων & Πληροφορίες: Θέατρο Παλλάς – 2103213100

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

– Online:

https://bit.ly/Portokaloglou_Pallas



– Τηλεφωνικά: 2107234567

– Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Κ. Χ.