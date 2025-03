Ο Νιλ Γιανγκ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να δώσει δωρεάν συναυλία στην Ουκρανία.

Μέσω της ιστοσελίδας του, ο θρυλικός ρόκερ γνωστοποίησε ότι η συναυλία του στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.

Ο Νιλ Γιανγκ περιέγραψε την εισβολή της Ρωσίας ως «τον τρελό πόλεμο ενός ηλικιωμένου ετοιμοθάνατου που θέλει να ξαναζήσει τη ζωή του και να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τον εαυτό του λόγω λαθών που πιστεύει ότι έγιναν πριν από 50 χρόνια». «Είναι ένα μπερδεμένο μυαλό. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ηγείται, προστατεύει μόνο τον Μεγάλο Πούτιν» υπογράμμισε.

Όσο για τον Τραμπ, σε πρόσφατη ανάρτηση στο ιστολόγιό του με τίτλο «Ηγέτης του Ελεύθερου Κόσμου Όχι πια», ο Καναδο-Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός έγραψε ότι «Υπό την ηγεσία του 47ου προέδρου, οι ΗΠΑ έχουν χάσει τη θέση τους. Οι Πιστοί δεν θα είναι ποτέ πιο δυνατοί από τους Πατριώτες, και οι Πατριώτες αποτελούν την πλειοψηφία εδώ στις ΗΠΑ. Οι Πατριώτες μας θα βγουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ειρηνικά. Θα υπάρξει μια στιγμή αλήθειας στη χώρα μας και θα δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είμαστε. Οι ΗΠΑ θα είναι και πάλι ο ηγέτης του Ελεύθερου Κόσμου».

Ο θρύλος της φολκ ροκ και η νέα του μπάντα, οι Chrome Hearts, θα ανοίξουν με τη συναυλία στην Ουκρανία στο σκέλος στην Ευρώπη της παγκόσμιας περιοδεία τους «Love earth world tour», η οποία ξεκινά τον Ιούνιο. «Προς το παρόν είμαστε σε συζητήσεις» ανέφερε ο Νιλ Γιανγκ. «”Keep on Rockin in the free world” (Συνεχίζω να ροκάρω στον ελεύθερο κόσμο) σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναφορά στην επιτυχία του 1991 που συνοδεύεται με εικόνα της σημαίας της Ουκρανίας με φόντο τον μπλε ουρανό.

Στην περιοδεία «Love Earth» του Νιλ Γιανγκ περιλαμβάνονται συναυλίες σε διάφορες χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδά.