Την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα επέλεξε να παρακολουθήσει ο διεθνώς γνωστός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων.

Ο σταρ που ταυτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια με τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις, και την κόρη τους. Όπως καταγράφηκε σε πλάνα της ΕΡΤ, ο ηθοποιός παρακολούθησε με προσοχή την τελετή, ενώ δεν δίστασε να απαθανατίσει στιγμές της περιφοράς με το κινητό του για αρκετή ώρα.

Ο «Τζέιμς Μποντ» της μεγάλης οθόνης παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, ενώ σε κάποια στιγμή καταγράφηκε να τραβά και βίντεο από την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό πασχαλινό έθιμο. Στην εκκλησία αναμενόταν και η άφιξη της Φιλαρμονικής Γλυφάδας, με την ατμόσφαιρα να είναι κατανυκτική.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλ, τα οποία πραγματοποιούνται τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην Κέρκυρα.