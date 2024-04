Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που δεν ήταν ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ θα μοιραστεί στιγμές από τα παρασκήνια της κινηματογραφικής καριέρας 60 χρόνων στο Χόλιγουντ στα απομνημονεύματά του «Made Up, But Still True».

Στον Καναδό ηθοποιό απονεμήθηκε το 2017 τιμητικό Όσκαρ για τις εμβληματικές ερμηνείες του και έχει επίσης βραβευθεί με Emmy και Χρυσές Σφαίρες.

Το βιβλίο «Made Up, But Still True» είναι το πρώτο του συγγραφικό έργο.

Γεννημένος στο Σεντ Τζον του Καναδά, ο Σάδερλαντ έγινε σταρ από τους πρώτους ρόλους του στις ταινίες «Dirty Dozen» και «M.A.S.H».

Στα απομνημονεύματά του καταργάφονται λεπτομέρειες για τις περιπέτειες, τους θριάμβους και τις δοκιμασίες του εντός και εκτός πλατό, τον ισχυρό δεσμό του με τους γονείς του, τους φόβους για την υγεία και τους έρωτές του.

Επίσης αποκαλύπτει ιστορίες από τα παρασκήνια ταινιών, στις οποίες πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων «Kelly’s Heroes», «Don’t Look Now», «Ordinary People», «JFK», «The Eye of the Needle», «1900».

«Με χαρακτηριστικό χιούμορ, ευαισθησία και εκπληκτική ειλικρίνεια, ο Σάδερλαντ αποκαλύπτει τη ζωή ενός ειδώλου του Χόλιγουντ και όλα όσα τη συνοδεύουν» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Το βιβλίο «Made Up, But Still True» θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, όταν ο ηθοποιός θα γίνει 89 ετών.