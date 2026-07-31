Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος παρουσιάζει τη νέα θεατρική του δημιουργία «Το Σκοτάδι», μια ιδιαίτερη βιωματική παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Αργώ, από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Με αφετηρία το εμβληματικό έργο «Οι Τυφλοί» του Μωρίς Μαίτερλινκ, η παράσταση επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση πάνω στην ανθρώπινη αβεβαιότητα, τον φόβο απέναντι στο άγνωστο και τα όρια της αντίληψής μας, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η απουσία του φωτός γίνεται το βασικό εργαλείο θεατρικής έκφρασης.

Τι συμβαίνει όταν η όραση παύει να είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο; Όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τους πιο πρωταρχικούς μας φόβους χωρίς τη βοήθεια της εικόνας;

Το «Σκοτάδι» είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει το βλέμμα και να ενεργοποιήσει τις υπόλοιπες αισθήσεις του. Η ακοή, η αφή, η αναπνοή, η εγγύτητα, η μνήμη και η φαντασία γίνονται τα μέσα μέσα από τα οποία διαμορφώνεται ένας νέος τρόπος πρόσληψης της θεατρικής πράξης.

Η παράσταση δεν αποτελεί μια συμβατική μεταφορά του έργου του Μαίτερλινκ, αλλά αντλεί από τον πυρήνα του την αίσθηση της αναμονής, της αγωνίας, της απειλής που παραμένει αθέατη και της διαρκούς αναζήτησης νοήματος μέσα στην αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στο σκοτάδι, οι αισθήσεις αναπροσαρμόζονται και η πραγματικότητα αποκτά διαφορετικές διαστάσεις. Οι αποστάσεις μεταβάλλονται, ο χρόνος αποκτά άλλη βαρύτητα και αυτό που δεν βλέπουμε μπορεί να γίνει πιο έντονο από οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά μας.

Γιατί, όταν σβήσει το φως, ίσως αποκαλύπτονται με μεγαλύτερη καθαρότητα όσα πραγματικά μας συνδέουν με τον κόσμο και τους άλλους.

Η προπώληση ξεκίνησε

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη –Διασκευή-Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Μετάφραση πρωτότυπου κειμένου: Αντώνης Γαλέος

Εικαστική σύνθεση :Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Μουσική: Πάνος Γκίνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη

Διαφήμιση: Ελένη Λιλή

Παραγωγή: Gr Entertainment

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Εύα Γαλογαύρου, Σταυριανός Γκάτζιος, Ελένη Δάφνη, Ειρήνη Κατσινούλα, Αυγουστίνος Κούμουλος, Κυριάκος Σαλής, Νικόλας Seymor Σταθόπουλος, Ιωάννα Τζίκα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Δημήτρης Ψύλλoς

Πληροφορίες

Θέατρο Αργώ

Διεύθυνση: Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Πρεμιέρα 21 Οκτωβρίου 2026

Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:30 & 21:00, Κυριακή 20:00

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-skotadi/

Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

Τηλεφωνικά στο 2109213310