Η μαγεία του θεάτρου συναντά τον κόσμο του κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή παραγωγή της Παιδικής και Εφηβικής Σκηνής ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ – Γιούλη Ηλιοπούλου.

Το διαχρονικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς, «Όλιβερ Τουίστ», ετοιμάζεται να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους, σε μια εντυπωσιακή θεατρική μεταφορά που φιλοξενείται για πρώτη φορά στη σκηνή της αίθουσας IMAX with Laser των VILLAGE CINEMAS, στο The Mall Athens την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 12:00

Οι πρόβες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι backstage εικόνες αποκαλύπτουν στιγμές από τη δημιουργική προετοιμασία της παράστασης, με τους ηθοποιούς να δίνουν ζωή στους εμβληματικούς χαρακτήρες του Ντίκενς και να μεταφέρουν στη σκηνή τη συγκίνηση, την περιπέτεια και τα διαχρονικά μηνύματα της ιστορίας.

Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή έχει ο Στράτος Τζώρτζογλου, στον ρόλο του Φέγκιν, σε μια θεατρική συνάντηση που υπόσχεται έντονες ερμηνείες, δυνατές εικόνες και μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Ένα κλασικό έργο, μια ξεχωριστή θεατρική παραγωγή και μια εμπειρία που φέρνει τα παιδιά και τους εφήβους πιο κοντά στη μαγεία του θεάτρου!

Συντελεστές

Θεατρική μεταφορά – Σκηνοθεσία: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

Μουσική επένδυση: Κριστέλ Καπερώνη

Κοστούμια: Τζούλια Μάρκο

Art videos: Λεωνίδας Φουντούλης

Φωτισμοί: Λάμπρος Σουνδιάς

Hair styling: Νίκος Ζήσης

Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ Παραγωγές Θεαμάτων

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πανούργος απατεώνας «Φέιγκιν»

ΟΛΙΒΕΡ ο μικρός Δημήτρης Παπαδόπουλος

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κώστας Γόνης, Δέσποινα Κασιώτη, Κωνσταντίνος Φράγκος, Ραφαέλα Μητροπούλου, Δημήτρης Κορφιάτης, Δέσποινα Χαριάτη, Ειρήνη Βίδου, Κατερίνα Ταπέ, Ανδρέας Παπαδήμας