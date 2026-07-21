Ο Omar Faruk Tekbilek ο παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής, θα δώσει στο Ζάππειο, το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 μ.μ. μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία στο πλαίσιο του πολιτισμικού θεσμού της Περιφέρειας Αττικής «Attica Roots Festival».

Το φεστιβάλ συνεχίζει τις καλοκαιρινές του στάσεις σε ιστορικά τοπόσημα με ελεύθερη είσοδο για όλους ενώ ο οργανοπαίκτης και συνθέτης Omar Faruk Tekbilek, έχοντας εδραιωθεί ως ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές της ανατολίτικης μουσικής παγκοσμίως, φέρνει στην Αθήνα έναν ήχο με βαθιές ρίζες στην παράδοση, αλλά και πλούσιο σε σύγχρονα, δυτικά μουσικά στοιχεία. Ως ένας αληθινός «παγκόσμιος μουσικός» και αγγελιοφόρος της ειρήνης, παντρεύει μοναδικά το νέι, το ούτι, τον μπαγλαμά και τα κρουστά, αντλώντας έμπνευση από τον μυστικισμό των Δερβίσηδων, τον ρομαντισμό και τη φαντασία.

Συνοδευόμενος από εκλεκτούς μουσικούς, η εμφάνισή του υπόσχεται μια πολυποίκιλη ηχητική διαδρομή που καταργεί τα σύνορα και ενώνει τη Δύση με την Ανατολή.

Στο Attica Roots Festival, σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, ο Omar Faruk Tekbilek αναζητά τις «ρίζες» στους κοινούς μουσικούς δρόμους της Ανατολής και της Μεσογείου. Επηρεασμένος από τη σουφική φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία τα πάντα αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους σαν ένας κοινός ιστός, μετατρέπει τη μουσική του σε μια γέφυρα που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, τόπους και αιώνες.

Στον ιστορικό χώρο του Ζαππείου, κάτω από το υποβλητικό φως της Ακρόπολης, η συνάντηση αυτή μεταμορφώνεται σε μια ζεστή, φωτεινή εμπειρία γεμάτη πνευματικότητα, όπου το κοινό δεν είναι απλός θεατής, αλλά συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης και γαλήνης.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Καλλιτέχνης: Omar Faruk Tekbilek (Νέι, ούτι, μπαγλαμάς, κρουστά)

Τοποθεσία: Ζάππειο

Ημερομηνία: Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες: www.atticaroots.gr