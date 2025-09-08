Πιστός στο ραντεβού του και φέτος, ο Ορφέας Περίδης για μια μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο Κήπου την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου».

Κατά τον ίδιο, δε νοείται να κάνει ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να παρουσιάζει καινούργια τραγούδια και αυτό το τηρεί πιστά απ’ την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα.

Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη και οι ακόλουθοι συνεργάτες:

– Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες

– Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα

– Κώστας Αρσένης: Μπάσο

– Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά

– Κώστας Κυριακίδης: Επιμέλεια ήχου

Οργάνωση παραγωγής: Melodica Art Productions

Πληροφορίες:

Θέατρο Κήπου

Πάρκο ΧΑΝΘ

Προσέλευση 20:00 Έναρξη: 21:00

Πληροφορίες: 6957500645, 6949950530

Είσοδος: 18€

Προπώληση:15€ more.com https://bit.ly/4p8DGnO, Public