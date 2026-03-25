Ένα από τα πιο σημαντικά, αυθεντικά κειμήλια και έντυπα, τα οποία ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, σχετικά με την Επανάσταση του 1821, είναι ο όρκος των αξιωματικών και των υπουργών, με ημερομηνία 21 Μαρτίου 1822.

Όπως αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου, Κατερίνα Τσίρου, «με την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας και με τον πρόεδρο του Εκτελεστικού, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 1822 στην Κόρινθο, λίγες εβδομάδες μετά την κατάληψη του κάστρου της Ακροκορίνθου, η επίσημη χειρόγραφη καταγραφή του όρκου που θα έπρεπε να δώσουν όσοι θα εμπλέκονταν στα θέματα της Επανάστασης του 1821 και της διοίκησης, όπως οι αξιωματικοί και οι υπουργοί».

«Είμαστε λοιπόν», όπως προσθέτει, «λίγες εβδομάδες μετά την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, όπου πραγματοποιήθηκε από τις 20 Δεκεμβρίου 1821 έως και 15 Ιανουαρίου 1822, κατά την διάρκεια της οποίας ψηφίστηκε το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας» και συνεχίζει:

«Ο όρκος αναφέρει την Εθνοσυνέλευση και φυσικά, κάνει λόγο πως αυτοί που θα λάβουν οποιαδήποτε θέση, τους οποίους περιγράφει με την ιδιότητά τους, θα ορκιστούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων πίστη στην πατρίδα και υποταγή στους νόμους που θέσπισε στην Επίδαυρο η Εθνοσυνέλευση. Επίσης, ο όρκος αναφέρει ότι συντάσσονται με τις νόμιμες αρχές της Ελλάδας, ακριβώς γιατί η χώρα μας δεν ήταν ακόμη κράτος».

Παράλληλα, η Κατερίνα Τσίρου επισημαίνει ότι «ο συγκεκριμένος όρκος, είναι ένας όρκος ο οποίος δεν δείχνει μόνο την πίστη που θα πρέπει να έχουν στην πατρίδα, αλλά και στον ίδιο το Θεό» και συμπληρώνει: «Είναι ένας θρησκευτικός όρκος και μάλιστα πολύ έντονος, αφού κάνει λόγο για την εκδίκηση του Θεού. Όλα αυτά για να δείξει την πίστη στο Θεό, αφού ο όρκος είναι ιερός και μιλάει ευθέως για την εκδίκηση».

Το πρωτότυπο χειρόγραφο φέρει την υπογραφή του προέδρου του Εκτελεστικού, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, καθώς και του υπουργού και αρχιγραμματέα της Επικράτειας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Θεόδωρου Νέγρη, ενώ μέλη του είχαν διατελέσει, ο Αθανάσιος Κανακάρης, ο Ιωάννης Λογοθέτης, ο Αναγνώστης Δεληγιάννης, και ο Ιωάννης Ορλάνδος.

Ο όρκος, όπως λέει η Κατερίνα Τσίρου, αναφέρει:

«Ορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων πίστη στην πατρίδα, υποταγή στο νόμο τον οποίο έδωσε στην Επίδαυρο η Εθνική συνέλευση και συντάσσομαι με τις νόμιμες αρχές της Ελλάδας. Αν παραβιάσω αυτά και αν διαφύγω από την αυστηρότητα των νόμων, να έχω τον Θεό εκδικητή».

Να σημειωθεί, ότι όπως επισημαίνει η υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου, «το συγκεκριμένο έγγραφο, όπως και όλα τα έγγραφα εκείνης της περιόδου, έφεραν την σφραγίδα με την μορφή της θεάς Αθηνάς».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ