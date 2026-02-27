Έπειτα από μια σκληρή μάχη προσφορών μεταξύ μεγάλων στούντιο, η Apple Original Films έκοψε πρώτη το νήμα, αποκτώντας την άτιτλη ταινία γύρω από τη ζωή του Λανς Άρμστρονγκ με πρωταγωνιστή τον Όστιν Μπάτλερ.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Έντουαρντ Μπέργκερ ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ζακ Μπέιλιν.

Η Apple Studios μαζί με τους Σκοτ Στούμπερ, Νικ Νέσμπιτ και τον σκηνοθέτη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην παραγωγή. Οι Τζος Γκλικ, Ζακ Φρογκνόφσκι και ο Μπέιλιν θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.

Το Deadline είχε αποκαλύψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το πρότζεκτ βγήκε στην αγορά, με τον Στούμπερ να εργάζεται επί σειρά ετών για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της ζωής του Αμερικανού ποδηλάτη. Έπειτα από σχεδόν έξι ανταγωνιστικές προσφορές, η Apple κατέθεσε τη νικητήρια πρόταση.

Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή αποτελεί την πρώτη φορά που ο Άρμστρονγκ παραχωρεί επίσημα τα δικαιώματα της βιογραφίας του. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε μετά από συζητήσεις με τον Στούμπερ να ξεκαθαρίζει στον αθλητή πως η ταινία πρέπει να αποτυπώσει την πλήρη αλήθεια της πορείας του.

Το φιλμ αναμένεται να συνδυάζει την υψηλή αδρεναλίνη του «F1: The Movie» με την ένταση εμβληματικών ταινιών του Μάρτιν Σκορσέζε, όπως τα «Raging Bull» και «The Wolf of Wall Street». Στόχος είναι να ξετυλιχθεί ολόκληρη η καριέρα του Άρμστρονγκ, αποτυπώνοντας τόσο την απόλυτη δόξα όσο και την ηχηρή πτώση του.

Για τον Όστιν Μπάτλερ, η συμμετοχή στο πρότζεκτ επισφραγίζει ένα εντυπωσιακό σερί συνεργασιών με κορυφαίους δημιουργούς. Ο ταλαντούχος ηθοποιός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Ντάρεν Αρονόφσκι, Άρι Άστερ και Ντενί Βιλνέβ ενώ η επόμενη συνεργασία του είναι με τον Τζόζεφ Κοσίνσκι στο Miami Vice της Universal.

