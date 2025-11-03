Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Ο Πάνος Τσερπές από το συγκρότημα ΟΝΕ καταθέτει την υποψηφιότητά του για τη Eurovision 2026 με ένα τραγούδι έκπληξη!

Η VP Production ανακοινώνει την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητας του Πάνου Τσερπέ στον ελληνικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Το τραγούδι κινείται σε ρυθμούς Pop – Funk – Dance, συνδυάζοντας μοντέρνο ήχο με θετική ενέργεια και αισιοδοξία. Μέσα από ένα φρέσκο μουσικό ύφος και μια δυναμική ερμηνεία, ο Πάνος Τσερπές μεταφέρει ένα μήνυμα αγάπης και ελευθερίας, καλώντας το κοινό να πιστέψει στη δύναμη της καρδιάς και στη σημασία της αποδοχής. Το τραγούδι αποτελεί μια πρόταση με διεθνή προοπτική, ικανή να εκπροσωπήσει τη χώρα με φρεσκάδα, συναίσθημα και ρυθμό. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν ο Kyprianos Gregori και ο Πάνος Τσερπές.

Ο Πάνος Τσερπές δηλώνει:

«Η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή μουσικής και ενότητας. Με το τραγούδι αυτό θέλω να στείλω το μήνυμα ότι η αγάπη είναι η πιο δυνατή μορφή ελευθερίας — και ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε να αγαπάμε, χωρίς όρια και φόβο.»

Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026.