Ο Πάνος Βλάχος έρχεται ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με… χωρίς πρόγραμμα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων». Η ώρα έναρξης της συναυλίας του πολυτάλαντου καλλιτέχνη είναι στις 9 μ.μ.

Συντελεστές:

Αλέξανδρος Κούρος: drums – keyboards

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη: μπάσο

Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο

Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι

Κώστας Φόρτσας: πνευστά

Βασίλης Γκορίτσας: keyboards – ακορντεόν

Επιμέλεια – σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Παραγωγή: Imaginart Live

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Βράχων – Στην Σκιά των Βράχων, Βύρωνας

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Early Birds: 13€

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θέατρο Βράχων #Πάνος βλάχος