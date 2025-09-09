Ο Πάνος Βλάχος έρχεται ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με… χωρίς πρόγραμμα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων». Η ώρα έναρξης της συναυλίας του πολυτάλαντου καλλιτέχνη είναι στις 9 μ.μ.
Συντελεστές:
Αλέξανδρος Κούρος: drums – keyboards
Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα
Αντωνία Τσολάκη: μπάσο
Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο
Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι
Κώστας Φόρτσας: πνευστά
Βασίλης Γκορίτσας: keyboards – ακορντεόν
Επιμέλεια – σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης
Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς
Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός
Παραγωγή: Imaginart Live
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης: 21.00
Θέατρο Βράχων – Στην Σκιά των Βράχων, Βύρωνας
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Early Birds: 13€
Προπώληση: 15€
Ταμείο: 18€