Ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο τραγουδιστής, που με την φωνή του μας σύστησε στην πρώτη της εκτέλεση τη «Μικρή Πατρίδα» και τραγούδησε την τελευταία επιθυμία -παραγωγή του Μάνου Χατζιδάκι «Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή», ο τραγουδιστής των μεγάλων συνθετών και ποιητών Χρήστου Λεοντή, Λένα Πλάτωνος, Σταύρου Κουγιουμτζή, Χρήστου Νικολόπουλου κ.α., έρχεται στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη όπου μένει μόνιμα, για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, εφ’ όλης της ύλης.

Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, (κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του), αλλά και άλλα αγαπημένα από ρεμπέτικα μέχρι έντεχνα και λαϊκά.

Όλα αυτά στο Γυάλινο Up Stage, τα Σάββατα 14, 21 και 28 Νοεμβρίου.

Παρέα με τους μουσικούς:

Κ. Ταπάκης στο μπουζούκι, λαούτο και ούτι, ο Γ. Παυλάκος στο πιάνο και ο Γ. Βαρτσάκης στην κιθάρα.

Ταυτότητα παράστασης:

Παραστάσεις: Από Σάββατο 14 ως 28 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00.

Εισιτήρια: more.com / 210 9315600 & 210 9316101-103

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pantelis-theoxaridis/

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 21 0931 5600