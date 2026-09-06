Ο «Παρουσιαστής», το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου Κουκουβιού, σε σκηνοθεσία Νίκου Ιωαννίδη, παρουσιάζεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με παραστάσεις κάθε Πέμπτη στις 20:00 και κάθε Παρασκευή στις 21:15.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Δημήτρης Χαβρές, ενώ μαζί του στη σκηνή εμφανίζονται η Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, ο Γιάννης Γκρέζιος, η Κατερίνα Αντζουλάτου, ο Κώστας Μελισσάς και η Αναστασία Ζούλια.

Η παράσταση μεταφέρει το κοινό στο πλατό μιας από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές της χώρας, εκεί όπου οι καλεσμένοι μοιράζονται δημόσια τις πιο προσωπικές τους ιστορίες και εκατομμύρια τηλεθεατές πιστεύουν πως παρακολουθούν την αλήθεια.

Μέχρι τη στιγμή που ο τηλεοπτικός χρόνος σταματά. Η εκπομπή παγώνει και οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά στις κάμερες μένουν μόνοι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Πίσω από τα φώτα, εκεί όπου δεν υπάρχουν πλέον θεατές, έρχονται στην επιφάνεια φόβοι, μυστικά και επιλογές που δεν είχαν ποτέ θέση σε μια ζωντανή μετάδοση.

Ο «Παρουσιαστής» είναι ένα έργο για την εικόνα που δημιουργούμε, για την ανάγκη να μας βλέπουν και να μας αποδέχονται, αλλά και για τις αλήθειες που αφήνουμε ανείπωτες μέχρι να είναι σχεδόν αργά.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Ιωαννίδης, ενώ ο Δημήτρης Χαβρές, ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και ως η ελληνική φωνή του Kratos στη σειρά «God of War», ηγείται ενός καστ ηθοποιών με αξιόλογη πορεία στο θέατρο.

Και όταν πέσει η αυλαία, η βραδιά συνεχίζεται «Εκτός Αέρα».

Μετά από κάθε παράσταση, το φουαγιέ του θεάτρου μεταμορφώνεται σε έναν after-show χώρο με δωρεάν ποτά, εκπλήξεις από την παραγωγή και μια ιδιαίτερη εμπειρία που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον «Παρουσιαστή».

Οι θεατές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν μετά το τέλος της παράστασης και να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαφορετική εμπειρία. Μια ανώνυμη εξομολόγηση είναι το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσει.

Από εκεί και πέρα, κάθε επιλογή ανοίγει μια διαφορετική διαδρομή.

Δεν πρόκειται για συνέχεια της πλοκής, αλλά για το τελευταίο κομμάτι μιας συνολικής θεατρικής βραδιάς. Γιατί οι ιστορίες δεν τελειώνουν πάντα με το τελευταίο χειροκρότημα.

Ο «Παρουσιαστής» αποτελεί την πρώτη παραγωγή της Ember Remnant, μιας νέας εταιρείας παραγωγής που δημιουργήθηκε με την πεποίθηση ότι μια έξοδος στο θέατρο μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από δύο ώρες σε μια αίθουσα.

Στόχος της Ember Remnant είναι να δημιουργεί παραστάσεις και εμπειρίες που συνεχίζουν να συζητιούνται και μετά το τέλος τους.

Γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν μόνο όταν σβήσουν οι κάμερες.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Νίκος Ιωαννίδης

Κείμενο: Μάνος Κουκουβιός

Παίζουν:

Δημήτρης Χαβρές

Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη

Γιάννης Γκρέζιος

Κατερίνα Αντζουλάτου

Κώστας Μελισσάς

Αναστασία Ζούλια

Σκηνικά & Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξάνδρου

Μουσική: Βάιος Πράπας

Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Media: Κώστας Σιούτος

Φωτογραφία: Δημήτρης Κοτάκος

Οργάνωση Παραγωγής: Ελευθερία Χαραλάμπους

Παραγωγή: Ember Remnant