Το ατόφιο συναίσθημα και οι συγκλονιστικές ερμηνείες που μας χάρισε με την φωνή του ο Πασχάλης Τερζής, παρότι απέχει τα τελευταία χρόνια από τη δισκογραφία και τις νυχτερινές πίστες, εξακολουθούν να συγκινούν και να γοητεύουν.

Σε μία σπάνια δημόσια εμφάνισή του προχθές στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης σε γνωστό στέκι, δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει με την παρέα του και να δώσει την ευκαιρία σε όσους βρέθηκαν τριγύρω να απολαύσουν την ερμηνεία του.

Χιλιάδες άλλωστε, ήταν και οι λάτρεις του γνωστού τραγουδιστή, που αποθέωσαν το σχετικό βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από χθες. Δείτε το βίντεο:

Μαρ. Κορνάρου