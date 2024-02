Η αστυνομία της Αυστραλίας ερευνά τον ισχυρισμό ενός παπαράτσι ότι δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της διάσημης τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ.

Σύμφωνα με το BBC, ο φωτορεπόρτερ Μπεν ΜακΝτόναλντ (Ben McDonald) κατηγόρησε τον Σκοτ Σουίφτ (Scott Swift) ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο σε προβλήτα του Σίδνεϊ τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί μετά την αποβίβαση του Σουίφτ και της ποπ σταρ από ένα γιοτ.

Taylor Swift’s father, Scott Swift, has been accused of assault.

A photographer alleges Scott Swift assaulted him at the Neutral Bay Wharf at about 2.30am, after the singer and her entourage disembarked from a luxury yacht. #9News

STORY: https://t.co/Ty9ZfCc01h pic.twitter.com/4l1KhVIaw2

— 9News Sydney (@9NewsSyd) February 27, 2024