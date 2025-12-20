Ο Παύλος Addimando, παρουσιάζει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με τον μονόλογο «Έχω Φωνή» στον τεχνοχώρο ΕΥΤΟΠΙΑ (Ναυαρίνου 12, Εξάρχεια). Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου: «Πρόκειται για ένα πρωτότυπο κείμενο του ίδιου του σκηνοθέτη. Σύντομο αλλά έντονο, το έργο του αποτελεί μια κραυγή για όσους δεν έχουν φωνή στη σύγχρονη κοινωνία και ζητούν να ακουστούν».

Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και οι παραστάσεις συνεχίζονται για ακόμη δύο Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου (Ώρα έναρξης: 20:30).

Όπως αναφέρεται, το έργο «Έχω Φωνή» είναι ένα επίκαιρο ταξίδι στη μνήμη, σε έναν χώρο μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος. Ο μονόλογος ερμηνεύεται από τη Δένια Μιμερίνη (σε διπλό ρόλο), η οποία φέρνει στη σκηνή τη δύναμη της προσωπικής αφήγησης και την ανάγκη της αναγνώρισης στην κοινωνία.

Την πρωτότυπη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Σωτήρης Μυτακίδης ενώ καλλιτεχνική συνεργάτιδα είναι η Λουκία Αποστολίδη. Ο σκηνοθέτης, Παύλος Addimando, επιχειρεί να αναδείξει τις σιωπηλές ιστορίες και τις κρυφές πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας. «Για αυτούς που δεν έχουν φωνή στη σύγχρονη κοινωνία, τελικά υπάρχει πάντα κάποιος που τους δίνει.»