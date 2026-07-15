Δόθηκε στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό τρέιλερ του «Behemoth!» από τη Searchlight Pictures. Πρόκειται για τη νέα δραματική ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ Τόνι Γκίλροϊ, η οποία εστιάζει στη ζωή μιας οικογένειας μουσικών από το Λος Άντζελες.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Πέδρο Πασκάλ, σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς ρόλους της καριέρας του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «ένας χαρισματικός τσελίστας, ο Alex Serian, επιστρέφει στο Λος Άντζελες έπειτα από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ, Αλέξα Σουίντον, Κάγια Ραλς, Έρικ Γκρίφιν, ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Μαργαρίτα Λεβίεβα, Χανκ Αζάρια και Γουίλ Αρνέτ.

Ο Γκιλρόι, έχοντας στο ενεργητικό του ταινίες όπως τα «Michael Clayton» και «The Bourne Legacy», έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία. Ανέλαβε επίσης την παραγωγή, μαζί με τους Τζον Γκιλρόι (John Gilroy) και Σάνε Βόλενμπεργκ (Sanne Wohlenberg), σύμφωνα με το Variety.

Χρέη εκτελεστικών παραγωγών συνυπογράφουν μεταξύ άλλων οι Κάμερον Τσίντσεϊ, Κέιτι Γκούντσον, Τζέρεμι Ράιτς και Ρέιν Ρόμπερτς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Πασκάλ εξήγησε τι τον ενέπνευσε να πει το «ναι» στην ταινία.

«Υπήρχε κάτι σε αυτή την ιστορία, στο σύνολό της, που με άγγιξε βαθιά, τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά», είπε ο σταρ.

«[Ο Alex] δεν είναι ροκ σταρ. Δεν είναι κάποιος που κυνηγά τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που η πρώτη του γλώσσα είναι η μουσική… Είναι μια ερωτική επιστολή προς τη μουσική και το σινεμά. Μιλάει για την οικογένεια, για την κληρονομιά που κουβαλάμε, για τη λύτρωση. Ονειρευόμουν μια τέτοια εμπειρία ως ηθοποιός, προτού καν αρχίσω να δουλεύω», συμπλήρωσε.

Το «Behemoth!» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ