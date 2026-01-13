Ο Πέτρος Γαϊτάνος έρχεται στο ζεστό χώρο της μουσικής σκηνής Stage 7 θυμίζοντας σε όλους μας πως η ζωή μας κύκλους κάνει χωρίς τίποτα να χάνεται, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν να κυλούν σε «Λάθος Εποχή».

Επίκαιρο όσο ποτέ αυτό το τραγούδι που τον ανέβασε στην κορυφή της καριέρας του και τον σύστησε στον κόσμο.

Με τη συμμετοχή ορχήστρας που αποτελείται από 4 εξαιρετικούς σολίστες μουσικούς και αγαπημένους καλεσμένους ο Πέτρος Γαϊτάνος που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνηθίσει

να τον ακούμε σχεδόν μόνον σε συναυλίες, επανέρχεται έπειτα από πολύ καιρό με εμφανίσεις στην αθηναϊκή μουσική σκηνή Stage 7 ερμηνεύοντας επιλογές

από αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών.

Ερωτικές μπαλάντες, λαϊκά, ρεμπέτικα, παρέα με τα τραγούδια που αγαπήθηκαν με τη φωνή του όλα αυτά τα χρόνια από τις συνεργασίες του με τους : Σταμάτη Σπανουδάκη,

Μίκη Θεοδωράκη, Παντελή Θαλασσινό, Γιάννη Σπανό, Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιώργο Χατζηνάσιο κ.α.

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια πως ο Πέτρος Γαϊτάνος στις εμφανίσεις του δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα αμεσότητας που εκτοξεύει τις βραδιές σε ένα ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό γεγονός, ενώ κάθε χρόνος που περνά τον βρίσκει ωριμότερο.

Ο αγαπημένος και σημαντικός καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα με τον μοναδικό διαδραστικό του τρόπο, δημιουργώντας όπως συνηθίζει μια μεγάλη παρέα με τον κόσμο

που θα ταξιδέψει για δυόμισι ώρες μαζί του με κάποια από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από τη μοναδική του ερμηνεία που τόσο αγαπάει το κοινό του σταθερά, δυνατά και διαχρονικά.

Είναι γεγονός πως ο Πέτρος Γαϊτάνος ξεχωρίζει πέραν των ταλέντων του και για το ήθος και την ξεχωριστή αγάπη που έχει ο ελληνισμός στο πρόσωπό του.

Δύο μοναδικές εμφανίσεις με το χάραμα του νέου έτους που θα δώσουν στις νύχτες της Αθήνας μια διαφορετική μαγεία.

Καλεσμένες του οι εξαιρετικές ερμηνεύτριες :

Σάββατο 17/1 Hρώ Σαΐα

Σάββατο 24 /1 Φωτεινή Δάρρα

Την ορχήστρα πλαισιώνουν οι εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί :

Παντελής Γούσας , πιάνο και επιμέλεια ορχήστρας

Δημήτρης Δημητριάδης , κιθάρα

Χρήστος Παπασπύρος , μπουζούκι

Δημήτρης Πρέκκας , μπουζούκι

Έναρξη 22:00

Είσοδος 15:00 €

Προπώληση

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/petros-gaitanos-1/