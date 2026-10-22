Σε τιμή-ρεκόρ για τα γαλλικά χρονικά πωλήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στο Παρίσι η «Ίρις», ένας μνημειώδης πίνακας που φιλοτέχνησε ο Κλοντ Μονέ προς τη δύση της ζωής του. Το έργο άλλαξε χέρια μέσω του οίκου Sotheby’s έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τον οίκο, το αναδεικνύει στο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει δημοπρατηθεί ποτέ στη Γαλλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πίνακας του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, διαστάσεων 1,60 επί 1,80 μέτρων, εκτέθηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, ενώ η αρχική εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι πρότινος, το αριστούργημα ήταν γνωστό μονάχα μέσα από μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, καθώς δεν είχε απομακρυνθεί ποτέ από την ιδιοκτησία της παρισινής οικογένειας Σλουμπερζέ.

Σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, συνδιευθυντή του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Sotheby’s France, το έργο είχε αγοραστεί αρχικά από τη Ζαν Σλουμπερζέ, την οποία χαρακτήρισε ως μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, μια ανατροπή σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, καθώς αποσύρθηκαν τρία έργα του Πολ Σεζάν, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «εθνικοί θησαυροί». Πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται η συμφωνία των τωρινών ιδιοκτητών με τον δήμο της Εξ-αν-Προβάνς (υπό την αιγίδα του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού), προκειμένου οι πίνακες να επιστρέψουν στη γενέτειρα του δημιουργού τους και να ενταχθούν στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ.

Παράλληλα, σε έτερη δημοπρασία που διοργάνωσε την Πέμπτη ο οίκος Christie’s, άλλαξαν χέρια δύο ακόμη έργα του Μονέ για 12,7 και 3,1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Στην ίδια διοργάνωση, τα «Νεαρά κορίτσια στην όχθη της θάλασσας» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ πωλήθηκαν προς 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η «Νεκρή φύση με τυρί γκριγιέρ» του Πάμπλο Πικάσο έφτασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.