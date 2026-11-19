Ο πάντα αντισυμβατικός Πίτερ Χάμιλ, που θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2027, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι η διαχρονική απόδειξη του καλλιτέχνη που δεν επαναπαύεται στις δάφνες του κι ούτε επαναλαμβάνει τον εαυτό του.

Ο ιδρυτής και ηγετική μορφή των θρυλικών Van der Graaf Generator -ενός σχήματος που συγκροτήθηκε το 1967 στο Μάντσεστερ και, παρά τις επαναλαμβανόμενες διαλύσεις, αναγεννήσεις και αλλαγές στη σύνθεσή του, εξακολουθεί να παραμένει ενεργό- έρχεται και πάλι στην Αθήνα, όπου οι εμφανίσεις του, όπου κυριαρχεί το πιάνο, η κιθάρα, η φωνή και κυρίως η απαράμιλλη θεατρική σκηνική του παρουσία, επανειλημμένα έχουν γνωρίσει την αποθέωση σε αλλεπάλληλες sold out βραδιές. Πλέον στο Νιάρχος, η μουσική μεγαλοφυΐα και η εκτελεστική λεπτότητα του Χάμιλ βρίσκουν ένα κάρπιμο έδαφος για να αναδείξουν τη συνθετική και σκηνική του μοναδικότητα.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και το σόλο ντεμπούτο του Fool’s Mate το 1971 μέχρι τη σύγχρονη πορεία του, ο Χάμιλ χάραξε μια ιδιότυπη τροχιά μέσα στο progressive rock, την art rock και τον μουσικό πειραματισμό. Αν και ευρέως κατατάχθηκε στο ευρύτερο προοδευτικό ρεύμα του ροκ (prog rock), η μουσική του και ο ήχος των Van der Graaf Generator απείχαν ωστόσο συνειδητά από εκείνη τη συμφωνική μεγαλοπρέπεια και τη συχνά επιδειξιομανή περιπλοκότητα και επιτηδευμένη δεξιοτεχνία στην οποία κατέφευγαν τα σύγχρονά του συγκροτήματα ( όπως οι Emerson, Lake & Palmer ή οι Yes, για να θυμηθούμε τα πιο εμβληματικά). Εκεί όπου άλλοι αναζητούσαν θεματολογία αρρύοντας από τη μυθολογία ή ανεδείκνυαν ένα επικό στοιχείο (όπως συνέβαινε με τους Genesis), ο Χάμιλ έστρεψε το βλέμμα στο εσωτερικό δράμα, στην υπαρξιακή αγωνία και σε σκοτεινές, σχεδόν γοτθικές ατμόσφαιρες, ισορροπώντας ανάμεσα στη σύνθετη δομή και την ουσιαστική λιτότητα.

Σήμα κατατεθέν του παραμένει η φωνή του: ένα εκφραστικό όργανο με εύρος που αγγίζει σχεδόν τις πέντε οκτάβες, ικανό να περάσει από τον χαμηλόφωνο ψίθυρο και το εύθραυστο λυρικό φαλτσέτο σε ωμές, σπαρακτικές κραυγές. Μία ερμηνεία που λειτούργησε προδρομικά σε σχέση με το πανκ. Δεν είναι τυχαίο ότι το Nadir’s Big Chance (1975) συγκαταλέγεται στους θεμελιώδεις δίσκους του βρετανικού proto-punk, με τον Τζόνι Ρότεν των Sex Pistols να το αναφέρει ρητά ως επιρροή του.

Παράλληλα,άλμπουμ όπως το “ Chameleon in the Shadow of the Night” (1973), το “ The Silent Corner and the Empty Stage” (1974) και το “ Over” (1976) -παράλληλα με τα “ Pawn Hearts” (1971) και “ Godbluff “ (1975) με τη μπάντα- σφράγισαν αυτή τη διαδρομή. Από το 1992, μάλιστα, μέσα από τη δική του ανεξάρτητη ετικέτα Fie! Records, υπερασπίστηκε τον πλήρη δημιουργικό και παραγωγικό έλεγχο της μουσικής του–αλλά και άλλων σχημάτων που προώθησε. Ο Χάμιλ, εξακολουθεί και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ιταλία, που χρονολογούνται από την ανακάλυψη και συνεργασία με ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της πλούσιας prog rock σκηνής της χώρας, τους Le Orme (για τους οποίους 1973 επιμελήθηκε τους αγγλικούς στίχους του άλμπουμ τους Felona and Sorona) και το 1989 έγραψε το κομμάτι Now and Forever για την Alice, ενώ του απονεμήθηκε το σεβαστό βραβείο Tenco το 2004.

Η αθηναϊκή βραδιά του Φεβρουαρίου έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή που είναι επίκαιρη και δισκογραφικά, καθώς ακολουθεί την κυκλοφορία του “ Tears in Time” στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από την Esoteric Antenna -την πρώτη του κυκλοφορία εκτός Fie! Records από το 1991. Τα έντεκα κομμάτια του δίσκου, ηχογραφημένα σε διάστημα δεκαετιών στο προσωπικό του στούντιο Terra Incognita στο Μπαθ (μεταξύ των οποίων τα παλαιότερα ορχηστρικά προσχέδια “ Heavy Weather” και “ Tabula Rasa”, αλλά και το “ The Wheels”, στο οποίο συνυπογράφει τον Σάρο Κοζεντίνο), συνομιλούν με τον χρόνο, τη μνήμη, την απώλεια και τις μεταμορφώσεις του ίδιου του δημιουργού.

Στη σκηνή, ο Χάμιλ δεν αντιμετωπίζει το ρεπερτόριό του στατικά, ως επαναλαμβανόμενη σκαλέτα σε κάθε εμφάνιση -απεναντίας για εκείνον το υλικό του είναι ένα ζωντανό και ρευστό υπόστρωμα. Συχνά διαμορφώνει το τελικό πρόγραμμα λίγο πριν την εμφάνιση, επιλέγοντας τραγούδια από διαφορετικές φάσεις της ζωής του, ενώ πάντοτε αφήνει χώρο στο απρόβλεπτο, την δραματικότητα που αναβλύζει από την εκάστοτε περίσταση, κυρίως την χαρακτηριστική ένταση των σιωπών και την ευθραυστότητα της στιγμής, με τα οποία “ παίζει” αυθόρμητα κι αυτοσχεδιαστικά. Μετά την επανένωση των Van der Graaf Generator το 2004, εναλλάσσει τις εμφανίσεις με το συγκρότημα με εσωστρεφείς σόλο βραδιές στο πιάνο και την κιθάρα. Στο ΚΠΙΣΝ, η συνάντηση αυτή υπόσχεται ακριβώς αυτό: έναν καλλιτέχνη που δεν αναπαράγει μηχανικά το παρελθόν του, αλλά ξαναβρίσκει το παρόν μέσα από τη φωνή, την ποίηση των στίχων του και την αδιάκοπη αναζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ