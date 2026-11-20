Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη θεατρική εμπειρία για όλη την οικογένεια έρχεται από τις 29 Νοεμβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027 στο ιστορικό Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Το πολυβραβευμένο έργο του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Τζάνι Ροντάρι, «Ο Πλανήτης των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων», παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, για θεατές από 5 ετών και άνω.

Η ιστορία ακολουθεί τον μικρό Μάρκο, ο οποίος, την παραμονή των δέκατων γενεθλίων του, είναι στενοχωρημένος επειδή ο πατέρας του απουσιάζει λόγω δουλειάς. Ούτε το δώρο του, ένα κουνιστό αλογάκι, καταφέρνει να τον ενθουσιάσει, καθώς το θεωρεί παιδικό. Σύντομα, όμως, το αλογάκι γίνεται η αφορμή για ένα απρόσμενο ταξίδι στη φαντασία, που τον οδηγεί στον μυστηριώδη «Πλανήτη των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων».

Εκεί ανακαλύπτει έναν αλλόκοτο κόσμο, όπου κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, οι κάτοικοι κυκλοφορούν με πιτζάμες και η καθημερινότητα είναι γεμάτη παράξενα έθιμα και απίθανες εικόνες: γιγάντια ρομπότ, ξυλοπόδαρους, τεράστιους σκύλους με γιγάντια κόκκαλα, παράξενα καπέλα και πρωτόγνωρα φαγητά. Με τη βοήθεια ενός συνομήλικού του αγοριού και ενός θεότρελου ρομπότ, ο Μάρκο ξεκινά μια περιπετειώδη περιπλάνηση σε αυτόν τον μαγικό τόπο. Θα καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στο σπίτι του; Και μήπως μπορεί να φέρει τα αιώνια Χριστούγεννα και στη Γη;

Μέσα από μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές, παιχνίδι και συγκίνηση, η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη της φαντασίας, την αξία της οικογένειας, τη σημασία της προσμονής, την αλληλεγγύη και την ειρήνη. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην υπερκατανάλωση και υπενθυμίζει ότι τα παιδιά έχουν τη δύναμη να ονειρεύονται και να οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο θεατρικό, μουσικό και χορευτικό υπερθέαμα, με μεγάλο θίασο ηθοποιών και μουσικών επί σκηνής, εντυπωσιακά κοστούμια, ξεχωριστές χορογραφίες και πρωτότυπη μουσική. Τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει η Χλόη Μάντζαρη, τη θεατρική διασκευή και τους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τη μουσική ο Μίνως Μάτσας και τη χορογραφία η Σοφία Σπυράτου.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μαρία Κατριβέση, Ηλίας Μανιατόπουλος, Μιχάλης Κριεμπάρδης, Αλέξανδρος Κεϊβάναη, Κωστής Τσιαμάγκας, Φοίβος Ριμένας, Θανάσης Ισιδώρου, Λάμπρος Κωνσταντέας, Γιάννης Σμέρος, Ναταλία Μπαρούς, Πένυ Ελευθεριάδου και Μαρία Κυρώζη.

Τη βιντεοσκηνοθεσία υπογράφει ο Φώτης Μηλιώνης, τον σχεδιασμό φωτισμών ο Περικλής Μαθιέλης και τη μουσική διδασκαλία η Χρύσα Τουμανίδου. Τη μετάφραση του έργου έχει κάνει η Μαρία Φραγκούλη. Η οργάνωση και η διεύθυνση παραγωγής πραγματοποιούνται από την Ξένια Καλαντζή και την Κωνσταντίνα Αγγελέτου αντίστοιχα.

Ο Τζάνι Ροντάρι (1920–1980), δάσκαλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. Το 1970 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Άντερσεν, την κορυφαία διάκριση στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο «Ο Πλανήτης των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση της Μαρίας Φραγκούλη.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι παραστάσεις θα συνεχιστούν έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της Ticket Services: https://www.ticketservices.gr/event/o-planitis-ton-xristougenniatikon-dentron/

Για κρατήσεις σχολείων και συλλόγων: 211 1180889, 694 8727275 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–14:00)

Το κοινό μπορεί επίσης να δει τις πρώτες φωτογραφίες της παράστασης και το επίσημο βίντεο τρέιλερ: