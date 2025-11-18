Ο Βρετανός θρύλος της μουσικής Πολ Μακάρτνεϊ θα κυκλοφορήσει ένα «σιωπηλό» κομμάτι τον Δεκέμβριο με την ευκαιρία της επανέκδοσης ενός άλμπουμ, που θα είναι επίσης «βουβό», στο οποίο συμμετείχαν καλλιτέχνες όπως ο Χανς Ζίμερ ή η Κέιτ Μπους, προκειμένου να καταγγείλουν ένα σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο αποδυναμώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το τραγούδι του Μακάρτνεϊ με τίτλο “(Bonus Track)”, το πρώτο εδώ και πέντε χρόνια, είναι μια ηχογράφηση σε ένα «άδειο στούντιο», με μια διαδοχή θορύβων από μαγνητική ταινία και χτύπων, διάρκειας δύο λεπτών και 45 δευτερολέπτων.

Θα κυκλοφορήσει με την ευκαιρία της επανέκδοσης σε βινύλιο του άλμπουμ “Is This What We Want”, την 8η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η ομώνυμη οργάνωση στον ιστότοπό της.

Περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες, μεταξύ τους η Άνι Λένοξ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, ο Jamiroquai ή ο Μαξ Ρίχτερ συνεργάστηκαν για αυτό το «βουβό» άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025 και προτρέπουν με αυτό τη βρετανική κυβέρνηση να «μην νομιμοποιήσει τη μουσική λεηλασία προς όφελος των επιχειρήσεων ΤΝ».

«Το άλμπουμ περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άδεια στούντιο και αίθουσες θεαμάτων, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο που οι προτάσεις της κυβέρνησης θα είχαν, κατά την άποψή μας, στα μέσα διαβίωσης των μουσικών», επισημαίνουν. Μονάχα 1.000 αντίτυπα σε βινύλιο θα κυκλοφορήσουν, συμπλήρωσαν.

Το πρώην «Σκαθάρι», ηλικίας 83 ετών, έχει ήδη, μαζί με 400 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Έλτον Τζον, οι Coldplay ή η Dua Lipa, υπογράψει μια ανοικτή επιστολή με την οποία ενθάρρυναν την κυβέρνηση να προστατεύσει τη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπερασπίζεται ένα νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί το 2026, με στόχο να εφαρμοστεί μια εξαίρεση στον νόμο για τα συγγραφικά δικαιώματα προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των δημιουργικών περιεχομένων με στόχο την εκπαίδευση μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες δεν θα έχουν πλέον ανάγκη να λαμβάνουν την άδεια των δημιουργών ούτε να τους πληρώνουν, γεγονός που προκαλεί την οργή της μουσικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ένωσης UK Music μεταξύ καλλιτεχνών και παραγωγών, δύο στους τρεις εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την καριέρα τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ