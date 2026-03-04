Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Πολ Τζιαμάτι, ετοιμάζεται για την πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση σε ταινία τρόμου εδώ και δέκα χρόνια. Ο καταξιωμένος ηθοποιός θα ηγηθεί του καστ στο επερχόμενο θρίλερ «Boutique» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζιμ Γκάβιν.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Calvin (Τζιαμάτι), «ένας Αμερικανός τουρίστας που ταξιδεύει σε μια απόκοσμη παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας για να επισκεφθεί την περιοχή που ενέπνευσε τον αγαπημένο του ερημίτη συγγραφέα. Ωστόσο, το ταξίδι παίρνει εφιαλτική τροπή όταν ο Calvin βρίσκεται παγιδευμένος στα δίχτυα μιας εγκληματικής μυστικής οργάνωσης που ελέγχει ολόκληρη την πόλη».

Η ταινία αποτελεί τη νέα συνεργασία του Τζιαμάτι με τον Τζιμ Γκάβιν μετά την επιτυχία της σειράς «Lodge 49». Ο ηθοποιός θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας του, Touchy Feely Films, σε συνεργασία με την Tea Shop Productions και την XYZ Films η οποία έχει αναλάβει και τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ.

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το πρότζεκτ. Το σενάριο του Τζιμ Γκάβιν, ενός από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που ξέρω, είναι ένα από τα καλύτερα που έχω διαβάσει ποτέ, τρομακτικό, αστείο, παράξενο και περιέργως συγκινητικό» δήλωσε ο Πολ Τζιαμάτι.

Σημειώνεται ότι ο διάσημος πρωταγωνιστής ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 2024 για την ταινία «The Holdovers». Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται ένα άτιτλο δράμα του Τομ Μακάρθι, ένα μιούζικαλ του Τζέσι Άιζενμπεργκ και η σειρά «Hostel» του Έλι Ροθ. (Eli Roth).

«Είναι τιμή μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν θρύλο όπως ο Πολ, μεταφέροντας το μοναδικό του ταλέντο σε νέα κινηματογραφικά είδη μέσα από το εμβληματικό σενάριο του Τζιμ», σχολίασε ο Γκάι Ντανέλα της XYZ.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το φετινό καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ