Το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη ποντιακή μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, καταξιωμένοι καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη λύρα, τραγούδι και χορό, που υπόσχεται να ενώσει τον κόσμο σε ένα αυθεντικό ποντιακό αντάμωμα.

Η εκδήλωση «Ο Πόντος Ανταμώνει» θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ποντιακά μουσικά γεγονότα , φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες και δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συγκίνηση και παραδοσιακό γλέντι.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):

Κώστας Αγέρης

Κώστας Θεοδοσιάδης

Ανέστης Ιωακειμίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Δημήτρης Καρασαββίδης

Αφοί Κοπαλά

Στάθης Νικολαΐδης

Πέλλα Νικολαΐδου

Αρσένης Ορφανίδης

Αλέξης Παρχαρίδης

Στάθης Παυλίδης

Θεόφιλος Πουταχίδης

Γαβρίλος Σιδηρόπουλος

Σολίστες

Γιώργος Ατματσίδης

Φάνης Κουρουκλίδης

Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Τη σκηνή θα πλαισιώσει ο Χορευτικός Σύλλογος της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικούς ποντιακούς χορούς.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Σάκης Τανιμανιδης

Εισιτήρια από 17 €

Προπώληση στο more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-pontos-antamonei-athina/

Διεύθυνση ορχήστρας

Δημήτρης Τεπερεκίδης

Καλλιτεχνικός διευθυντής:

Στάθης Μαυρατζώτης

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής:

Κώστας Ζώης

Παραγωγή

Deja Vu Art Events