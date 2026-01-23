Ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα, Paolo Cuculi, εγκαινίασε την έκθεση «Mediterranea. Όψεις μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας», που διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, τον κορυφαίο ελληνικό οργανισμό με προσανατολισμό στην εκπαίδευση και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Η έκθεση προτείνει μια πολυδιάστατη διαδρομή, όπου δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και εντυπωσιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις συνομιλούν με αρχαίους χάρτες και έργα τέχνης, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο, τις περιβαλλοντικές μεταβολές, καθώς και τις παλιές και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος. Η «Mediterranea» αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αριστείας «Made in Italy» στον τομέα της παρατήρησης και της καταγραφής του διαστήματος, αξιοποιώντας λήψεις που έχουν συλλεχθεί από τους ιταλικούς δορυφόρους COSMO-SkyMed.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολυάριθμοι εκπρόσωποι των ελληνικών Αρχών αλλά και του επιχειρηματικού και πολιτιστικού κόσμου, καθώς και των μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας το κοινό ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο ως κοινού ορίζοντα έρευνας, ανάπτυξης και ευημερίας.

«Για την Ιταλία και την Ελλάδα, η Μεσόγειος βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής», υπογράμμισε ο Πρέσβυς κ. Cuculi στον χαιρετισμό του. «Η έκθεση αυτή θέτει ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης την θάλασσά μας, την «Mare Nostrum» — που συχνά δεν αξιοποιείται, όσο της αξίζει, στον διεθνή διάλογο — αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές της δυνατότητες και τον πλούτο της, αλλά και τις ευθραυστότητες και τις κοινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Η έκθεση, σε επιμέλεια της Viviana Panaccia, υλοποιείται από το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, την Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία (ASI), την εταιρεία Telespazio (Όμιλος Leonardo) / e-GEOS, το Ίδρυμα MedOr και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η φιλοξενία της έκθεσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Mμημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη με την Πρεσβεία τον περασμένο Δεκέμβριο. Ένα κείμενο που θέτει τις βάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα και ειδικότερα στη θαλάσσια έρευνα και την διάχυση της επιστημονικής γνώσης, δημιουργώντας ένα στιβαρό σημείο αναφοράς για μελλοντικές πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις μεταξύ των ιταλικών θεσμών και του Ιδρύματος.