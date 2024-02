Ο πρίγκιπας Χάρι θα συζητήσει δημόσια για πρώτη φορά τη διάγνωση καρκίνου του πατέρα του, βασιλιά Κάρολου Γ ‘. Ο Δούκας θα συζητήσει «τη ζωή του με τη Μέγκαν και πώς «τα πάει ο πατέρας του» με τον οικοδεσπότη Will Reeve του Good Morning America καθώς το κινηματογραφικό συνεργείο παρακολουθεί τα του Σάσεξ στον Καναδά.

Ο Δούκας του Σάσεξ θα μιλήσει επίσης και για τους «πληγωμένους πολεμιστές» των Invictus Games που υποστηρίζει, σύμφωνα με ένα teaser κλιπ 15 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε τη νύχτα πριν από τη συνέντευξη.

Ένα κινηματογραφικό συνεργείο με επικεφαλής τον Γουίλ Ριβ, τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού του Σούπερμαν Κρίστοφερ Ριβ, παρακολουθεί τον Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ από τότε που έφτασαν στον Καναδά την Τρίτη για μια εκδήλωση αντίστροφης μέτρησης για τους Αγώνες Invictus στο Γουίστλερ και το Βανκούβερ.

Σε ένα tweet που δημοσιεύτηκε χθες ο λογαριασμός GMA έγραψε: «Αποκλειστικό: Η ολοκαίνουργια συνέντευξη με τον πρίγκιπα Χάρι για τη ζωή του με τη Μέγκαν, πώς τα πάει ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος και το πάθος του να υποστηρίζει τραυματίες πολεμιστές».

TOMORROW: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/tyNtHnxxpB

— Good Morning America (@GMA) February 16, 2024