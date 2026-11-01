Το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη πηγαίνει στο σπίτι του. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτη της, στον νεοσύστατο χώρο του Ιωνικού Κέντρου, στη Νέα Ιωνία (Λεωφ. Ηρακλείου 141).

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής, στις 17.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη μετακομιδή του άφθαρτου Ιερού Σκηνώματος του Γεωργίου του Νεαπολίτου από τον Ι.Ν. του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στον Περισσό, όπου φυλασσόταν επί δεκαετίες, στον νέο ιερό ναό που ανεγέρθη προς τιμήν του στο Ιωνικό Κέντρο. Ακολούθως, θα τελεστούν η Ακολουθία των Θυρανοιξίων και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

Βίος και ακολουθία του ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου

Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ιερέας και καταγόταν από τη Νεάπολη της Μικράς Ασίας, που τουρκικά λέγεται «Νεβ-Σεχίρ». Διέπρεπε, μάλιστα, ως εφημέριος στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Νεάπολη «εν αληθεία και οσιότητι και δικαιοσύνη, πορευόμενος εν πάσαις ταις εντολαίς και δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτος», διακονούσε το ποίμνιό του με δικαιοσύνη και οσιότητα.

Διακρινόταν για την ανεξικακία, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την τέλεια αγάπη προς τον πλησίον.

Κατά το 1797 προσκλήθηκε από τους χριστιανούς του χωριού Μαλακοπή, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 6 ωρών από τη Νεάπολη, προκειμένου να λειτουργήσει σε μεγάλη γιορτή, αφού ο ιερέας τους ήταν ασθενής. Σύμφωνα με άλλη άποψη, κρυβόταν διότι τον καταδίωκαν με μανία αλλόθρησκοι. Δυστυχώς, στην τοποθεσία «Κομπιά-Ντερέ», που σημαίνει ρεματιά, και ενώ πλησίαζε στη Μαλακοπή, δέχθηκε άγρια επίθεση από βοσκούς της περιοχής, οι όποιοι τον λήστεψαν, τον βασάνισαν και τελικά τον αποκεφάλισαν.

Το λείψανο του Νεομάρτυρα Γεωργίου ανακομίσθηκε «σώον και ακέραιον και άφθαρτον και πλήρες ουρανίου ευωδίας και χάριτος», ύστερα από εμφάνισή του «εν οράματι εις τινα γυναίκα χήραν, ευλαβή και φοβουμένην τον Θεόν». Αρχικά φυλάχθηκε στην κατοικία του συνεφημερίου του, Νεοφύτου, και μετά τον θάνατό του στον ενοριακό ναό της Νεαπόλεως. Εκεί το προσκύνησαν και «οι αείμνηστοι Μητροπολίται Καισαρείας Παΐσιος, Κλεόβουλος και Ιωάννης, οίτινες τακτικώς ήρχοντο εις Νεάπολιν και εθαύμαζον και ωμολόγουν την χάριν την οποίαν έλαβεν παρά Θεού, αναδειχθείς θαυματουργός».

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα (με την ευκαιρία της ανταλλαγής των πληθυσμών, το 1924) από τον τότε εφημέριο Νεαπόλεως αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο και κατατέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου Περισσού Αττικής.

Ο υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης εποίησε την ασματική ακολουθία του Αγίου Γεωργίου του Νεοΐερομάρτυρος, το 1952.

Απολυτίκιον Ήχος α’

Νεαπόλεως γόνος Ιωνίας της Νέας το καύχημα και των Ορθοδόξων προστάτης Ιερομάρτυς, Γεώργιε, θαυμάτων ανεδείχθη ποταμός η θεία των λειψάνων σου σορός, αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς τοις ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε αφθαρτόσαντι, δόξα τω δωρησαμένω σε ημίν πρέσβυν ακοίμητον.

Ο άγιος θεωρείται παραδοσιακά από τους πιστούς θαυματουργός και θεραπευτής ψυχιατρικών παθήσεων και νοσημάτων του εγκεφάλου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 3 Νοεμβρίου. Ανήμερα της εορτής, το πρωί, θα τελεσθεί η Πρώτη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.του αγίου, παρουσία του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19.00, με τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολιτισμού και Νεολαίας του Ιωνικού Κέντρου, με αφορμή την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου.

Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ