Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα επιστρέψει στο Studio 8H στις 7 Μαρτίου ως παρουσιαστής του «Saturday Night Live» για τέταρτη φορά.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα προωθήσει την επερχόμενη ταινία του «Project Hail Mary» στην οποία πρωταγωνιστεί και έχει αναλάβει την παραγωγή. Η ταινία σε σκηνοθεσία των Φιλ Λορντ και Κρις Μάιλ θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου.

Εκτός από την παρουσίαση, ο Καναδός ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε πολλά σκετς του “SNL”.

Η συμμετοχή του ως παρουσιαστής τον Απρίλιο του 2024 απέφερε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Σύμφωνα με τη Nielsen, προσέλκυσε 7.510.000 θεατές, που ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης εκείνη την εποχή για σειρά κωμωδίας από τότε που οι Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ συμπαρουσίασαν το σόου τον Δεκέμβριο του 2022.

Σε εκείνο το επεισόδιο ο Ράιαν Γκόσλινγκ προώθησε το The Fall Guy κάλεσε τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία, Έμιλι Μπλαντ και την πρώην σταρ του SNL, Κέιτ ΜακΚίνον σε ένα σκετς και συμμετείχε με τον Μάικι Ντέι σε ένα άλλο, στο οποίο υποδύθηκαν τους χαρακτήρες της σειράς animation Βeavis and Butt-Head. Για αυτό το επεισόδιο του SNL κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy στην κατηγορία Καλεσμένος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά.

Στο επεισόδιο που θα παρουσιάσει τον Μάρτιο προσκεκλημένοι μουσικοί θα είναι οι Gorillaz, οι οποίοι θα κάνουν ντεμπούτο στο “SNL”. Το αγγλικό εικονικό συγκρότημα με επικεφαλής τον Ντέιμον Άλμπαρν θα ερμηνεύσει τραγούδια από το νέο άλμπουμ του «The Mountain», που θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Η 51η σεζόν του «Saturday Night Live» άρχισε τον Οκτώβριο του 2025 με τον Bad Bunny ως τον πρώτο παρουσιαστή.

