Ο Ράιαν Ρέινολντς έλαβε τον τίτλο του Αξιωματικού του Τάγματος του Καναδά

Ο Ράιαν Ρέινολντς είχε τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι στο πλευρό του καθώς λάμβανε μια ειδική τιμητική διάκριση στην πατρίδα του, τον Καναδά.

Ο ηθοποιός και παραγωγός έλαβε τον τίτλο του Αξιωματικού του Τάγματος του Καναδά στην πρωτεύουσα της πατρίδας, την Οτάβα, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής για την Ημέρα του Καναδά την Τρίτη 1η Ιουλίου.

Η Λάιβλι κατέγραφε πλάνα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όταν ο σύζυγός της παραλάμβανε το μετάλλιο του.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα και είναι απίστευτα περήφανος για την τιμή» ανέφερε πηγή στο People. «Η οικογένειά του ήταν εκεί για να τον στηρίξει και πάντα θεωρούσε τον Καναδά ως τρίτο γονέα!» πρόσθεσε.

