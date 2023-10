Ενώ η νέα ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Νυχτερινός εκφωνητής» ολοκληρώνεται στο μοντάζ, ένα τιμητικό αφιέρωμα για την κινηματογραφική του πορεία διοργανώνεται από το Hellenic Film Society στο Museum of the Moving Image από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του New York Film Expo «…το αναδρομικό αφιέρωμα αποτίνει φόρο τιμής σε έναν από τους πραγματικούς δημιουργούς της Ελλάδας, του οποίου το έργο ζωής είναι η τέχνη του, που περιλαμβάνει τα ταλέντα του ως σκηνοθέτη, ηθοποιού, σεναριογράφου και μουσικού. Ο Ρένος αντιπροσωπεύει την καλύτερη πλευρά της Ελλάδας και του ελληνικού κινηματογράφου με τους προσωπικούς του προβληματισμούς για τη σύγχρονη Αθηναϊκή ζωή στον πυρήνα κάθε ταινίας του».

«Μια ρετροσπεκτίβα για έναν σκηνοθέτη είναι μια σπάνια ευκαιρία αναστοχασμού του έργου του με την παρουσία κοινού. Και όταν μάλιστα το κοινό είναι αυτό της Νέας Υόρκης που χαρακτηρίζεται για την κοσμοπολίτικη ματιά του που γέννησε τον ανεξάρτητο αμερικάνικο κινηματογράφο, η ρετροσπεκτίβα γίνεται μια δοκιμασία αντοχής των παλιών ταινιών και στον χρόνο αλλά και στο ξενόγλωσσο, καλά ενημερωμένο κοινό. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτή η συνολική παρουσίαση του έργου μου σε μια εποχή που ολοκληρώνω τη νέα μου ταινία στο μοντάζ τον “Νυχτερινό Εκφωνητή”. Θεωρώ ότι είναι η αρχή για μελλοντικές ρετροσπεκτίβες για σκηνοθέτες της γενιάς μου» δηλώνει στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και προσθέτει:

«Το κοινό, ελληνικό και διεθνές, μέσα από μια ρετροσπεκτίβα αποκτά μια συνολική εικόνα του έργου μιας συγκεκριμένης εποχής και μπορείς να μπει πιο βαθιά στο σύμπαν του δημιουργού. Όλα αυτά με κάνουν να νιώθω εξαιρετικά τυχερός που ζω την εμπειρία μιας ρετροσπεκτίβας σε μια κινηματογραφική μητρόπολη».

Οι αφιερωματικές προβολές στη φιλμογραφία του

Το πρόγραμμα των προβολών στο Museum of the Moving Image ξεκινά με τα «Τέσσερα μαύρα κουστούμια» την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου. Ένα road movie με πρωταγωνιστές τέσσερις χρεοκοπημένους νεκροθάφτες οι οποίοι οργανώνουν την αρπαχτή που θα τους δώσει την ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή τους εγκαταλείποντας το επάγγελμα – που αρχικά ξεκίνησαν σαν προσωρινή βιοποριστική λύση, αλλά έμειναν σε αυτό μία ζωή. Μια feel-good περιπέτεια ζωής και θανάτου και ένα μάθημα για τη δύναμη του έρωτα για τη ζωή. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον David Schwartz, ιδρυτή των Cinema Projects και πρώην Chief Curator του Museum of the Moving Image.

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου θα προβληθεί το «No Budget story». Μία ρομαντική κωμωδία με ποιητική διάθεση που διαπραγματεύεται τον ουτοπικό πόθο ενός νέου που φαντασιώνεται πως είναι σκηνοθέτης, να κάνει μια ποιητική-διαστημική ταινία αυστηρά προσωπικής έκφρασης. Το ασπρόμαυρο «Νο Budget Story», του εικοσιεξάχρονου τότε σκηνοθέτη εξυμνήθηκε από το Variety, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτού που ονομάστηκε «Ελληνικό Ανεξάρτητο Σινεμά». Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ιστορικό του κινηματογράφου Andrew Horton. Ο Andrew Horton είναι καθηγητής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και συγγραφέας τριάντα βιβλίων για το σινεμά συμπεριλαμβανομένων και βιβλίων για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου (Princeton U Press, 1999).

Την ίδια μέρα θα προβληθεί «Η καρδιά του κτήνους», ένα μείγμα αστικού νουάρ, διστακτικής κωμωδίας και γλυκόπικρης σάτιρας των ανθρώπινων αδυναμιών, με τον David Schwartz να πρωταγωνιστεί στο αφιερωματικό πάνελ.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου θα προβληθούν τα «Φτηνά τσιγάρα», μία ταινία- φόρος τιμής στο κέντρο της Αθήνας και στον ανεκπλήρωτο έρωτα, που σημάδεψε την έναρξη της δεκαετίας του 2000 χάρη στον αστικό ρομαντισμό και τη νυχτερινή, νεανική της αισθητική. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ιστορικό του κινηματογράφου Andrew Horton.

Αναζητώντας την αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία τα «Φτηνά τσιγάρα» και «Η καρδιά του κτήνους» θα προβληθούν σε κόπιες φιλμ 35 mm που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη με την ευγενική χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Οι εκδηλώσεις του τιμητικού αφιερώματος στη Νέα Υόρκη

Στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, από τις 11 έως τις 27 Οκτωβρίου, θα λάβει χώρα έκθεση φωτογραφίας πίσω από την κάμερα της ταινίας «Τέσσερα μαύρα κουστούμια», με άξονα την «Ιθάκη» του Κ.Π. Καβάφη.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου θα δοθεί συναυλία από τον διεθνούς φήμης βιμπραφωνίστα της τζαζ Χρήστο Ραφαηλίδη πριν από την προβολή της ταινίας «Φτηνά τσιγάρα» στο Museum of the Moving Image. Μετά τη συνεργασία τους στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το 2021 και 2022, όπου η ταινία ανέβηκε ως μουσική παράσταση σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Χρήστος Ραφαηλίδης ξανασυναντιούνται στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζοντας τη μουσική της ταινίας που έγραψε ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, διασκευασμένη για σόλο βιμπράφωνο. Δείτε εδώ

Στο πλαίσιο της ρετροσπεκτίβας θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Andrew Horton «Renos Haralambidis: Cinema & Manhood as radical carnival» από τις εκδόσεις Ιανός. Δείτε εδώ

Στις 13 Οκτωβρίου, στις 11:00, θα δοθεί από τον Ρένο Χαραλαμπίδη masterclass στο αρχετυπικό «The Players Club», την παλαιότερη λέσχη ηθοποιών της Νέας Υόρκης από τα τέλη του 19ου αιώνα. Δείτε εδώ

Στο πλαίσιο του masterclass θα διατίθεται με αγγλικούς υπότιτλους στο YouTube το ντοκιμαντέρ «Filming the heart of the beast».

Στις 12 Οκτωβρίου στο Hana House, στο Μπρούκλιν, μετά από τη συζήτηση «Directors on Directors» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και διακεκριμένους κινηματογραφιστές θα γίνει το πάρτι της ρετροσπεκτίβας.