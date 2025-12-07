Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός εκτελεστικός παραγωγός στο «Wisdom of Happiness», ντοκιμαντέρ για τον φίλο του, εδώ και πολλά χρόνια, Δαλάι Λάμα.

«Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να προβληθεί στον κόσμο μια ταινία με την οποία έχω συνδεθεί» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός στο Variety, ο οποίος γνώρισε για πρώτη φορά τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια. «Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό ώστε να πρέπει να δώσω την τελευταία μου δόση ενέργειας για να το δημοσιοποιήσω για να το δει ο κόσμος. Τουλάχιστον, θα βάλει έναν σπόρο στο μυαλό των ανθρώπων που το βλέπουν» υπογράμμισε.

Η ταινία καταγράφει τη ζωή του τότε 89χρονου Δαλάι Λάμα. Παρουσιάζει τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης να μιλάει απευθείας στην κάμερα σαν να έχει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον θεατή.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ εντάχθηκε στο ντοκιμαντέρ ως εκτελεστικός παραγωγός, αφού οι σκηνοθέτες Φίλιπ Ντελάκις και Μπάρμπαρα Μίλερ του έδειξαν μια πρώιμη εκδοχή. Ο Γκιρ, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, σεναριογράφο-σκηνοθέτη Όρεν Μόβερμαν, πέρασαν έναν μήνα βοηθώντας στην επανεπεξεργασία της ταινίας και στην προσθήκη νέας μουσικής επένδυσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, ο Δαλάι Λάμα ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία και την οικογένειά του. Προσφέρει επίσης καθοδήγηση σχετικά με την αναζήτηση της ευτυχίας και την πεποίθησή του ότι η συμπόνια και η προσφορά είναι το κλειδί για την επίτευξη της «γαλήνης του μυαλού».

«Όταν την είδα για πρώτη φορά πριν από περίπου ένα χρόνο, σκέφτηκα τα 90α γενέθλιά του που πλησίαζαν. Είπα: “Αυτό είναι υπέροχο και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο”» τόνισε ηθοποιός. «Όλα έρχονταν σε τάξη και σκεφτόμουν, ναι, αυτό είναι το κέντρο ενός εορτασμού αυτής της εξαιρετικής ζωής. Αλλά εν τω μεταξύ, ο κόσμος έχει γίνει τόσο πιο τρελός που αυτό έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό είδος ζωής για μένα. Υπάρχει μια θεραπευτική ποιότητα, νομίζω, σε αυτή την ταινία σε μια εποχή που υπάρχει μια βαθιά ασθένεια».

Ο Δαλάι Λάμα ζητά από το κοινό να «πάρει μια βαθιά ανάσα, να κάνει ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθεί» εξηγεί ο Γκιρ. «Βρισκόμαστε σε πολύ λάθος δρόμο εδώ, και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. Λείπει ακόμη και μια αίσθηση βασικής καλοσύνης στον τρόπο που οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους. Προφανώς, αυτό προέρχεται από τους ηγέτες μας, ειδικά από αυτόν που έχουμε τώρα. Πώς συνέβη αυτό; Ήμασταν υπεύθυνοι. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τα εύσημα και την ευθύνη γι’ αυτό» σημείωσε.

«Αν θέλουμε έναν κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε πρέπει να εκλέξουμε ηγέτες που έχουν ένα παρόμοιο όραμα με εμάς και θα μας οδηγήσουν προς αυτό το υψηλότερο επίπεδο δυνατοτήτων – στο ποιοι είμαστε ως άτομα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο, μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν ο ένας με τον άλλον αντί για αυτό το πεδίο μάχης κάθε μέρα, όλη μέρα, με την τρέλα» ανέφερε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Από τότε που συνάντησε τον Δαλάι Λάμα, ο Γκιρ είναι ένθερμος ακτιβιστής για την ανεξαρτησία του Θιβέτ. Του απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα βραβεία Όσκαρ για 20 χρόνια, όταν εκτός σεναρίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην εκδήλωση το 1993 κατήγγειλε την πολιτική της Κίνας στο Θιβέτ.

«Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά» ανέφερε ο ηθοποιός. «Δεν πίστευα ότι υπήρχαν κακοί στην υπόθεση. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν έχω πρόθεση να βλάψω κανέναν. Θέλω να βλάψω τον θυμό. Θέλω να βλάψω τον αποκλεισμό. Θέλω να βλάψω τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εξήγησε.

