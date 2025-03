Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστεί δίπλα στη Ζεντάγια στη ρομαντική ταινία «The Drama» της A24 και αν δεν ήταν εκείνη, τότε ίσως να είχε χάσει τα λογικά του για μια σκηνή που έπρεπε να γυρίσουν.

Μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό Première (μέσω του IndieWire), ο Πάτινσον εξήγησε ότι η Ζεντάγια τον βοήθησε να τη βγάλει από το μυαλό του λέγοντάς του απλά, να πει την ατάκα και να σταματήσει εμμονικά να σκέφτεται το κρυφό νόημα της σκηνής τους.

«Είχαμε μια σκηνή μαζί που με τρέλαινε», είπε ο διάσημος ηθοποιός. «Έψαχνα απεγνωσμένα το νόημά της, γράφοντας σελίδες με ερμηνείες του κειμένου. Κατέληξα να τηλεφωνήσω στη Ζεντάγια το βράδυ πριν από τα γυρίσματα της σκηνής. Μοιράστηκα τις επιφυλάξεις μου μαζί της, μιλούσα για δύο ώρες και μετά από λίγο, πολύ ήρεμα, με έκανε να καταλάβω ότι η ατάκα απλώς έλεγε αυτό που ήθελε να πει, χωρίς να υπάρχει κρυφό νόημα. Και εγώ τρελαινόμουν για τρεις μέρες», ανέφερε.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Κρίστοφερ Μπόργκλι. Οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό, αλλά οι δύο πρωταγωνιστές φέρονται να υποδύονται ένα ζευγάρι, που η σχέση του παίρνει απροσδόκητη τροπή, πριν από τον γάμο τους.

