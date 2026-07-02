Έκπληξη περίμενε όσους βρίσκονταν στο ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης, καθώς ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε απροειδοποίητα λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του, χαρίζοντας μια μοναδική στιγμή σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο δημοφιλής Βρετανός τραγουδιστής βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας για τη συμμετοχή του στο Iconica Santalucía Sevilla Fest, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου επέλεξε να κάνει μια χαλαρή βόλτα στα γραφικά σοκάκια του κέντρου της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στην περιοχή Σάντα Μαρία λα Μπλάνκα, συνάντησε έναν μουσικό του δρόμου που διασκέδαζε τους περαστικούς. Μόλις αναγνώρισε ότι ο καλλιτέχνης έπαιζε με την κιθάρα του ένα από τα δικά του τραγούδια, πλησίασε αυθόρμητα το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά μαζί του.

Η απρόσμενη αυτή μουσική συνάντηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους. Πολλοί έσπευσαν να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ αρκετοί ενώθηκαν με τους δύο καλλιτέχνες, τραγουδώντας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στους δρόμους της Σεβίλλης.