Ενθουσιώδη ήταν τα σχόλια που συγκέντρωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Instagram, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από το γυμναστήριο της πολυτελούς έπαυλής του στη Φλόριντα, αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο διάσημος ηθοποιός έγραψε: «Κάθε χρόνος γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς ακόμη περισσότερο. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα». Ο Σταλόνε, που στις 6 Ιουλίου θα συμπληρώσει τα 80 του χρόνια, εμφανίζεται να γυμνάζεται με αφοσίωση, αποκαλώντας τον χώρο προπόνησης του σπιτιού του «καταφύγιο» και «εκκλησία».

Όπως εξηγεί στο βίντεο, η άσκηση τον βοηθά όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, δίνοντάς του τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να κυνηγά τους στόχους του και να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση. «Όταν νιώθεις καλύτερα σωματικά, είσαι έτοιμος να συνεχίσεις να παλεύεις. Τα λέμε σύντομα», λέει χαρακτηριστικά.

Οι ακόλουθοί του έσπευσαν να τον αποθεώσουν στα σχόλια: «Φαίνεσαι καταπληκτικός για 79 χρόνων», «ο Sly δεν γερνάει ποτέ», «σχεδόν 80 και αποτελεί έμπνευση», «Sly THE BOSS!» ήταν μερικά από τα μηνύματα που ξεχώρισαν.

Όπως έγραψε εύστοχα ένας χρήστης, «θα ήμασταν πραγματικά τυχεροί αν φτάναμε να μοιάζουμε στον Sly σε αυτή την ηλικία».