Με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Sacrifice» («Θυσία») και λίγες μέρες πριν βγει στις αίθουσες, το enfant terrible του γαλλικού σινεμά, ο σκηνοθέτης του «Athena» και του viral short film «Storm» ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή για ένα masterclass πάνω στην ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν.

Πώς εμπνέεται τις δυναμικές εικόνες του; Πώς χτίζει τους δυστοπικούς κόσμους του; Πώς επιλέγει τους χαρακτήρες που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο της πανελλήνιας πρεμιέρας της τελευταίας του ταινίας μεγάλου μήκους “Sacrifice” («Θυσία»), ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος δημιουργός ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 4 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό masterclass που συντονίζει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.

Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία και της φιλμογραφίας του, από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του, “Our Day Will Come”, με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel, μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο «Athena» και από το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX μέχρι το επικό και ασυμβίβαστο «Gener8ion».

Στο masterclass θα προβληθεί οπτικό υλικό, πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για τη δύναμη του σινεμά και την επιδραστικότητα της εικόνας.

Σχετικά με την ταινία

Από το Φεστιβάλ του Τορόντο στη Στέγη. Η νέα ταινία του Romain Gavras κάνει την ελληνική της πρεμιέρα. Μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX.

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου από τη Rosebud.21

Σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει με σκοπό να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία. Με οδηγό μια μυστηριώδη προφητεία, η Τζόαν (Anya Taylor-Joy) και τα αδέρφια της πιστεύουν πως έχουν αναλάβει το καθήκον να εξαγνίσουν τον πλανήτη. Ανάμεσα στους ομήρους τους βρίσκονται ένας κινηματογραφικός σταρ (Chris Evans), ένας ψυχρός δισεκατομμυριούχος (Vincent Cassel) και μια περφόρμερ (Ambika Mod). Καθώς η βραδιά βυθίζεται στο χάος, αρχίζουν να συγχέονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιτέλεση, την πίστη και την ερμηνεία, τη σωτηρία και τη θυσία.

Το Onassis Culture συμμετέχει στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ελληνογάλλου σκηνοθέτη, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία που ξεκίνησε με τα Gener8ion και Athena.

Μια παραγωγή της Iconoclast, της MidMarch Media και της Heretic, σε συνεργασία με το Onassis Culture.

Λίγα λόγια για τον Ρομέν Γαβράς

Ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς γεννήθηκε το 1981 και είναι γιος του διαπρεπούς σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Το 1994 δημιούργησε την καλλιτεχνική κολεκτίβα Kourtrajmé μαζί με τους φίλους του, Ladj Ly (σκηνοθέτης της ταινίας “Les Misérables”, 2019), JR και Kim Chapiron, που ήταν όλοι τους βαθιά επηρεασμένοι από τις ταινίες δράσης, το χιπ χοπ και την κουλτούρα των εθνικών μειονοτήτων στις Δυτικές μητροπόλεις.

Οι δυναμικές και ενίοτε σοκαριστικές εικόνες του Ρομέν Γαβράς έχουν γίνει συχνά αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και έχουν αναδείξει το ταλέντο του ως σκηνοθέτη. Η ευελιξία και η ικανότητά του να συλλαμβάνει το πνεύμα των καιρών τού επιτρέπουν να δημιουργεί αξέχαστες ταινίες. Για παράδειγμα, το αμφιλεγόμενο βίντεο που έκανε για το κομμάτι “Stress” των Justice έσπασε όλα τα ρεκόρ στο YouTube, όπως συνέβη και με το επόμενο βίντεό του για το “Born Free” της M.I.A., το οποίο πυροδότησε το πρώτο πολιτικό ντιμπέιτ του είδους στο διαδίκτυο.

Το 2012, το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι “Bad Girl” της M.I.A. συγκέντρωσε πάνω από 130 εκατομμύρια θεάσεις και του απέφερε τις διακρίσεις του καλύτερου μουσικού βίντεο κλιπ στα βραβεία του MTV, καθώς και του καλύτερου σκηνοθέτη, του καλύτερου βίντεο κλιπ της χρονιάς και του καλύτερου ποπ μουσικού βίντεο κλιπ στα βρετανικά μουσικά βραβεία. Την ίδια χρονιά έκανε το βίντεο κλιπ για το κομμάτι “No Church in The Wild” των Jay-Z και Kanye West, με το οποίο γνώρισε παγκόσμια καταξίωση.

Η δουλειά του αποπνέει μια ακατέργαστη και ακαταμάχητη ενέργεια. Καταγράφει φιλμικά τους χαρακτήρες του με μια ασυμβίβαστη ματιά που εξαϋλώνει τις διαφορές τους. Είναι παθιασμένος με αυθεντικούς και ασυνήθιστους χαρακτήρες και καταλήγει πάντα στη δημιουργία μοναδικών εικόνων.

Η κάθε του ταινία είναι ένα γεγονός. Το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι “Gosh” του Jamie XX δημιούργησε τεράστια αίσθηση και του απέφερε έναν Χρυσό Λέοντα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών του 2016.

Μετά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο “Our Day Will Come” (πρωτότυπος γαλλικός τίτλος: “Notre jour viendra”, 2010), με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel, ο Ρομέν κυκλοφόρησε την ταινία “The World Is Yours” («Ο κόσμος σου ανήκει», 2018), στην οποία έπαιζαν η θρυλική ηθοποιός Isabelle Adjani, έχοντας πλάι της τους Vincent Cassel, Karim Leklou και François Damiens. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών του 2018, στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών» και απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα βραβεία César.

H τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο “Athena” (2022), μια σύγχρονη τραγωδία για έναν ακήρυχτο πόλεμο που βυθίζει τα προάστια της Γαλλίας στο χάος, έκανε την πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Onassis Masterclass – Romain Gavras

Kυριακή 4 Οκτωβρίου | 18:00 – 20:00

Κεντρική Σκηνή

Εισιτήρια

10 — 30 €

Κανονικό εισιτήριο: 30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικοι Γειτονιάς: 24 €

Ανεργίας: 21 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ*: 10 €

*Οι κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ και Συνοδούς ΑμεΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2130178036 ή μέσω email στο infotickets@onassis.org.