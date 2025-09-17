Με τις συναυλίες της περιοδείας «People Watching» αυτό το καλοκαίρι, ο Σαμ Φέντερ έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που ολοκλήρωσε μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων με αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς.

Στην τελευταία διαδρομή της περιοδείας, που οδήγησε τον τραγουδοποιό από το Μάντσεστερ στο Εδιμβούργο και από το Μπέλφαστ στο Στράντμπαλι της Ιρλανδίας, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα σε συνεργασία με αυτοκινητοβιομηχανία που κάλυψαν απόσταση πάνω από 900 μίλια.

Κάθε βράδυ, τέσσερα ηλεκτροκίνητα φορτηγά μετέφεραν σκηνικά και εξοπλισμό μεταξύ πόλεων και συναυλιακών χώρων. Τα οχήματα φορτίζονταν ενώ βρίσκονταν στον δρόμο.

Ο τραγουδιστής του «Rein Me In» σχολίασε το επίτευγμα: «Μόλις ολοκληρώσαμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία στην οποία χρησιμοποιήσαμε μερικά ηλεκτρικά φορτηγά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί σε μελλοντικές περιοδείες και ότι και άλλοι καλλιτέχνες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εμπλεκόμενους και τους Massive Attack που πρωτοστάτησαν με πιο βιώσιμες περιοδείες».

«Οι μεταφορές αποτελούν βασικό μέρος κάθε περιοδείας με ζωντανή μουσική, αλλά θέλαμε να κάνουμε την “People Watching” όσο το δυνατόν πιο πράσινη και βιώσιμη» ανέφερε ο Ρίτσαρντ Μπάρνετ από την KB Event διοργανώτρια εταιρεία της περιοδείας.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός αυτό το διάστημα δίνει συναυλίες στη Βόρεια Αμερική και στη συνέχεια η περιοδεία θα μεταφερθεί στην Αυστραλία.