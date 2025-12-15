Ο θρυλικός Σερ Ροντ Στιούαρτ χάρισε μια αξέχαστη βραδιά στο ελληνικό κοινό, στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens.

Ο 80χρονος καλλιτέχνης καθήλωσε τους θεατές με τις διαχρονικές του επιτυχίες, όπως τα «Addicted to love», «Maggie May», «Baby Jane» και «Sailing», καλύπτοντας γενιές μουσικής ιστορίας.

Το δίωρο σόου περιλάμβανε ασταμάτητο χορό, μια πλούσια ορχήστρα (με άρπα, βιολί, κιθάρα, σαξόφωνο και πιάνο) και τουλάχιστον δέκα εντυπωσιακές αλλαγές κοστουμιών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον Στιούαρτ να μοιράζει μπάλες ποδοσφαίρου και μπαλόνια, ενθουσιάζοντας το κοινό του.

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι «Dancing with my baby»:

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι «Addicted to love»:

Δείτε το βίντεο με το τραγούδι «sailling»