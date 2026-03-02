Η Κάθριν Ο’Χάρα τιμήθηκε μετά θάνατον στα Βραβεία Actor (πρώην SAG) του αμερικανικού σωματείου SAG-AFTRA.

Η σταρ η οποία έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, στα 71 της χρόνια μετά από σύντομη ασθένεια, κέρδισε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «The Studio» του Apple TV. Η διάκριση αυτή συμπληρώθηκε από το Αγαλματίδιο του Καλύτερου Καστ σε Κωμική Σειρά, καθώς, σύμφωνα με το Variety, η Ο’Χάρα βραβεύτηκε και ως μέλος του συνόλου των ηθοποιών της σειράς.

Μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο συμπρωταγωνιστής της Σεθ Ρόγκεν, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της, με το κοινό να είναι όρθιο και να τιμά τη μνήμη της με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Ξέρω πόσο μεγάλη τιμή θα αποτελούσε για εκείνη η βράβευση από τους συναδέλφους της, τους οποίους σεβόταν βαθιά. Ήταν μεγάλη θαυμάστρια όλων σας» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Ρόγκεν.

«Αναλογίζομαι πόσο τυχερός ήμουν για τον χρόνο που μοιράστηκα μαζί της και αυτό που με εντυπωσίαζε ήταν η ικανότητά της να είναι γενναιόδωρη, καλοσυνάτη και ευγενική χωρίς ποτέ να υποτιμά το ταλέντο της και τη συμβολή της στη δουλειά που κάναμε. Ήξερε ότι μπορούσε να «σαρώσει» και ήθελε να «σαρώνει» κάθε μέρα στα γυρίσματα», συνέχισε, προσθέτοντας:

«Δεν το έχω πει στους άλλους ηθοποιούς…αλλά σχεδόν κάθε βράδυ πριν από την ημέρα των γυρισμάτων έστελνε σε εμένα και στον Έβαν Γκόλντμπεργκ email που ξεκινούσε πάντα με την φράση: «Γεια σας, ελπίζω να εξετάσετε τα παρακάτω». Στη συνέχεια υπήρχε μια πλήρως ξαναγραμμένη εκδοχή της σκηνής στην οποία συμμετείχε. Και κυριολεκτικά, στο 100% των περιπτώσεων, δεν έκανε μόνο τον χαρακτήρα της καλύτερο, αλλά βελτίωνε τη σκηνή και ολόκληρη τη σειρά συνολικά».

Η κορυφαία ηθοποιός στα φετινά Actor Awards ήταν υποψήφια ως Patty Leigh ανάμεσα στη συμπρωταγωνίστριά της Κάθριν Χαν και τις Τζένα Ορτέγκα, Τζιν Σμαρτ και Κρίστεν Γουίγκ.

«Θα σας αποχαιρετήσω με αυτό. Αν υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που δεν γνωρίζουν τη δουλειά της…δείξτε τους την Ο’Χάρα να χορεύει με τον Χάρι Μπελαφόντε στο «Beetlejuice». Δείξτε τους την Ο’Χάρα να τραυματίζει το γόνατό της στο «Best in Show» και να κάνει εκείνο το εκπληκτικό πράγμα που κουτσαίνει και πείτε τους, ενώ γελούν, ότι αυτή είναι η Κάθριν Ο’Χάρα και ότι ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο όπου μοιραζόταν τόσο γενναιόδωρα το ταλέντο της μαζί μας», κατέληξε ο Σεθ Ρόγκεν.

