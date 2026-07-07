Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν φαίνεται να ρίχνει καθόλου τους ρυθμούς του, έχοντας μάλιστα κλείσει μόλις χθες (6 Ιουλίου) το 80o έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με πηγή του περιοδικού PEOPLE.

«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές» πρόσθεσε η πηγή για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Tulsa King», ο οποίος μένει σε μια «πανέμορφη έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα», ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.

Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.

Παράλληλα μια άλλη πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι τον τελευταίο καιρό έχει αφοσιωθεί σε ένα άλλο μεγάλο πάθος του, τη ζωγραφική.

«Στα 80 του, ο Σταλόνε είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό ατελιέ στο σπίτι του και η ζωγραφική είναι όλη του η ζωή. Μάλιστα, πριν υποδυθεί οποιονδήποτε χαρακτήρα, συνηθίζει πρώτα να το σχεδιάζει στο χαρτί. Τον Ιανουάριο πραγματοποίησε μια εξαιρετική αναδρομική έκθεση των έργων του, καθώς η ζωγραφική είναι πραγματικά η πρώτη του αγάπη, κάτι με το οποίο ασχολείται από τα 11 του χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή τα γενέθλια του σταρ η σύζυγός του έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια σειρά από στιγμιότυπα από τη κοινή τους ζωή ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Flavin Stallone (@jenniferflavinstallone)

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που έγραψε και πρωταγωνίστησε στο Rocky, το θρυλικό φιλμ που τιμήθηκε με Όσκαρ, ενώ στη συνέχεια σημείωσε τεράστια επιτυχία με το franchise του Rambo.

Πρόσφατα, ο Σταλόνε έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη με τη δραματική κομεντί Tulsa King, σε παραγωγή του Τέιλορ Σέρινταν, όπου υποδύεται τον αρχηγό της μαφίας Dwight «The General» Manfredi. Η 4η σεζόν της σειράς του Paramount+ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ