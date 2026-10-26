Η σχέση του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Φεντερίκο Φελίνι, δύο δημιουργών που σημάδεψαν με διαφορετικό τρόπο την ιστορία του κινηματογράφου, αποκαλύπτεται μέσα από άγνωστες πτυχές και προσωπικές αναμνήσεις στο νέο ντοκιμαντέρ «The Last Fellini». Με επίκεντρο την τελευταία δεκαετία της ζωής του Ιταλού σκηνοθέτη, η ταινία ανατρέχει στα σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε προς το τέλος της καριέρας του, αλλά και στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σκορσέζε, λίγο πριν από τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 1993.

Τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής των ιταλικών εταιρειών Atomic και RAI Cinema, εξασφάλισε η PiperPlay για τη διεθνή αγορά.

Η εκτίμηση του Σκορσέζε για τον Φελίνι είναι γνωστή. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει το «8½» μία από τις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών, ενώ το κινηματογραφικό του ίδρυμα συνέβαλε στην αποκατάσταση του αριστουργήματος «La Dolce Vita».

Παρά το εκτενές έργο που έχει αφιερωθεί στη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του Φελίνι, τα τελευταία χρόνια του παραμένουν λιγότερο φωτισμένα. Σε σκηνοθεσία του Τζιανλουίτζι Ατόρε, το «The Last Fellini» εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο δημιουργός κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις ταινίες και τα νέα του σχέδια γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ρομπέρτο Μπενίνι, ο συνθέτης Νίκολα Πιοβάνι, ο δημοσιογράφος Βιντσέντζο Μολίκα, ο δημιουργός κόμικς Μίλο Μανάρα και η Φιαμέτα Προφίλι, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα και γραμματέας του σκηνοθέτη. Μέσα από τις μαρτυρίες τους, αναδύεται η εικόνα ενός δημιουργού που εξακολουθούσε να αναζητά νέους τρόπους κινηματογραφικής έκφρασης, ακόμη και όταν οι συνθήκες γίνονταν όλο και πιο αντίξοες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αφορά ένα σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στον Φελίνι και τον Σκορσέζε, το οποίο δεν κατάφερε τελικά να υλοποιηθεί. Όπως θυμάται ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Φελίνι είχε οραματιστεί μια σειρά ντοκιμαντέρ για τις διαφορετικές πτυχές της κινηματογραφικής παραγωγής, ένα εγχείρημα που ο ίδιος περιγράφει με τρυφερότητα ως «τρελό».

«Έχουμε ένα [επεισόδιο] για τον παραγωγό, ένα για τον ηθοποιό, ένα για τον οπερατέρ, τον μοντέρ και ούτω καθεξής», θυμάται να του εξηγεί ο Φελίνι.

Η χαρακτηριστική αίσθηση του χιούμορ του Ιταλού δημιουργού ήταν παρούσα ακόμη και όταν μιλούσε για τις πιο πρακτικές λεπτομέρειες της δουλειάς. Σύμφωνα με την αφήγηση του Σκορσέζε, ο Φελίνι επέμενε πως ο σημαντικότερος ρόλος στην παραγωγή μιας ταινίας ανήκει στον υπεύθυνο εντοπισμού τοποθεσιών (location manager).

«Του είπα: “Ναι; Και γιατί αυτό;”» θυμάται ο Σκορσέζε. «Και μου απάντησε: “Επειδή όταν πας για ρεπεράζ” –αυτό θα έμπαινε και στο σενάριο– “είτε ψάχνεις στη Ρώμη, είτε στην Πάρμα, είτε οπουδήποτε αλλού, ο υπεύθυνος πρέπει να βρει μια τοποθεσία που να είναι κοντά σε καλό εστιατόριο, για να μπορέσετε να κάνετε διάλειμμα για φαγητό. …Οπότε αυτό είναι το πιο βασικό”».

Ο Σκορσέζε γελά καθώς ανακαλεί το περιστατικό, μεταφέροντας κάτι από την παιχνιδιάρικη διάθεση και την ιδιαίτερη ματιά του Φελίνι, ο οποίος μπορούσε να εντοπίζει το παράδοξο ακόμη και στις πιο πεζές πλευρές της κινηματογραφικής διαδικασίας.

Το σχέδιο προέβλεπε αρχικά ότι το πρώτο επεισόδιο, διάρκειας μίας ώρας, θα ήταν αφιερωμένο στον ηθοποιό. Ο Σκορσέζε, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε συμβόλαιο με τη Universal, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την παραγωγή του. Ωστόσο, η ασθένεια του Φελίνι και ο θάνατός του, τον Οκτώβριο του 1993, έβαλαν τέλος στο εγχείρημα πριν αυτό πάρει σάρκα και οστά.

Το ντοκιμαντέρ φτάνει έτσι στην τελευταία χρονιά της ζωής του σκηνοθέτη, το 1993, όταν ο Φελίνι ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για να παραλάβει τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Η διάκριση αποτέλεσε μία ακόμη αναγνώριση της τεράστιας επιρροής του στην έβδομη τέχνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η υγεία του είχε ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά.

Την επομένη της τελετής, ο Φελίνι και ο Σκορσέζε είχαν την τελευταία τηλεφωνική τους συνομιλία. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης ανακαλεί τη στιγμή με συγκίνηση, περιγράφοντας τη φωνή του Ιταλού δημιουργού ως ιδιαίτερα αδύναμη.

«Σηκώνω, λοιπόν, το τηλέφωνο και, αυτή τη φορά, η φωνή του ήταν πολύ αδύναμη. Μου είπε απλώς: “Σε ευχαριστώ, Μάρτιν. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα, το ξέρεις. Ναι, το ελπίζω”».

Ο Σκορσέζε αναρωτιέται ακόμη για τον λόγο που ο Φελίνι επέλεξε να τον ευχαριστήσει εκείνη τη στιγμή, καθώς οι δυο τους δεν είχαν συζητήσει ανοιχτά το γεγονός ότι είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για το κινηματογραφικό τους σχέδιο.

«Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά η φωνή του ήταν πολύ αδύναμη», λέει, επιστρέφοντας στη μνήμη εκείνης της τελευταίας επικοινωνίας.

Μέσα από αυτή την ανάμνηση, το «The Last Fellini» φωτίζει όχι μόνο τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και τα ανολοκλήρωτα σχέδια ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση της σχέσης του με έναν νεότερο δημιουργό που τον θαύμαζε βαθιά. Μια συνεργασία που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία δύο ξεχωριστών κινηματογραφικών διαδρομών.

Με πληροφορίες από: Variety