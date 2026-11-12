Ο πολυσχιδής δημιουργός, εικαστικός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Χρίστος Χαλικιάς επιστρέφει στη λογοτεχνία με το νέο του αστυνομικό μυθιστόρημα, «Ο Σκύλος της Κυψέλης», μεταφέροντας την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ματιά στον σκοτεινό κόσμο του εγκλήματος.

Με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, νουάρ αισθητική και έντονη δραματουργία, ο Χαλικιάς τοποθετεί τον αστυνόμο Καρά στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης, όπου η σιωπή γίνεται συνενοχή και η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Μια σκοτεινή αστυνομική ιστορία, με την προσωπική καλλιτεχνική σφραγίδα ενός δημιουργού που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.

Προσεχώς από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.