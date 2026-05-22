O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Θέατρο Πέτρας για τρεις μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Μετά τις δύο sold out ημερομηνίες τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, προστίθεται μία ακόμα συναυλία την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Σημειώστε την ημερομηνία και προλάβετε το εισιτήριό σας!

Προπώληση: more.com

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Γιάννης Μάλαμας | κρουστά, τραγούδι

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης