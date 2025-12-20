Με «Οίκοθεν Βραβείο» τιμήθηκε ο διεθνούς φήμης σολίστ και συνθέτης Μιχάλης Παούρης, από την Ακαδημία Αθηνών, τον ανώτατο πνευματικό και επιστημονικό θεσμό της χώρας, κατά την ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας.

Η απονομή αυτή συνιστά ύψιστη τιμή, καθώς το «Οίκοθεν Βραβείο» απονέμεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία της ίδιας της Ακαδημίας, σε προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Επιστήμης, ως αναγνώριση εξαιρετικής προσφοράς και έργου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μιχάλης Παούρης συγκαταλέγεται στους νεότερους δημιουργούς που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση, γεγονός που υπογραμμίζει, όπως και τονίστηκε, την αξία και το εύρος του έργου του, αλλά και τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Η βράβευση αυτή αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών που τιμάται δημιουργός και σολίστ στο Μπουζούκι και την Ακουστική Κιθάρα ως κύρια όργανα καλλιτεχνικής και συνθετικής έκφρασης. Με τον τρόπο αυτό, το Μπουζούκι εισέρχεται θεσμικά στον κορυφαίο πνευματικό θεσμό της χώρας, αναγνωριζόμενο ως όργανο με λόγια, σύγχρονη και διεθνή καλλιτεχνική υπόσταση.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Παούρης, η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο του, αλλά σηματοδοτεί μια ευρύτερη αναγνώριση της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, της εξέλιξης της παράδοσης και της σύνδεσής της με τη γνώση, τη φιλοσοφία και τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική γλώσσα.

Ο Μιχάλης Παούρης ευχαρίστησε θερμά την Ακαδημία Αθηνών για την Τιμή και την εμπιστοσύνη, τονίζοντας ότι η βράβευση αυτή αποτελεί το τέλος του πρώτου μέρους και την δυναμική αρχή του δεύτερου μέρους καλλιτεχνικής πορείας με ευθύνη, με συνέπεια, με αλήθεια και προσφορά στον πολιτισμό και στους Έλληνες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παούρης έκανε λόγο για το αποτέλεσμα, την αναγνώριση «προσπάθειας, αγώνα χρόνων, βαθιάς μελέτης και προσήλωση ζωής στην μουσική, τη διδασκαλία, τη σύνθεση αλλά και την ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο της ποιότητας που μουσικά μπορεί να προσδώσει το μπουζούκι στην μουσική και στην τέχνη της σύνθεσης».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ